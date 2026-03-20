FC BARCELONA
Dani Olmo le da una alternativa a Hansi Flick para el Barça: "Lo he hecho varias veces y me siento bien"
En una conversación en el YouTube del Barça, el mediapunta reveló detalles sobre su crecimiento futbolístico, su relación con sus compañeros y su motivación para afrontar los retos del Barcelona en la temporada 2025/26
Dani Olmo se ha afianzado como un elemento indispensable en el sistema de Hansi Flick tras su vuelta al equipo, alternando en la mediapunta junto a un Fermín López que atraviesa un gran momento de forma.
El talentoso jugador formado en La Masia, con un paso brillante por el RB Leipzig y presencia fija en la selección española, se ha erigido como uno de los soportes fundamentales del Barça en el curso 25/26.
En una sesión de preguntas y respuestas en directo a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona, Dani Olmo atendió con franqueza y calidez a los seguidores culés. Compartió reflexiones sobre su crecimiento futbolístico, el ambiente dentro del vestuario y las ganas puestas en las fases decisivas de la temporada.
Sobre la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, Olmo no tiene miedo: "Es un escenario esperado para nosotros. Ya lo vivimos el año pasado y sabemos que es todo o nada. Si estamos a nuestro nivel, podemos hacerlo". Y destacó cómo se prepara estos duelos: "Igual para un partido de Champions que para otros; el objetivo siempre es ganar".
Respecto a la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, el jugador reconoció que: "Todos tienen presente lo que pasó en la Copa". Y remató con determinación: "Estamos motivados y preparados para ganar".
En relación a su forma de entender el juego y su olfato de gol, admitió que procura leer bien las situaciones y los desmarques de sus compañeros, aunque al final todo fluye de manera instintiva. Además, se mostró a gusto en el rol de falso 9: "Lo he hecho varias veces y me siento bien".
En el terreno más personal, resaltó la gran unión del grupo: "Tengo buenos amigos en el vestuario. Con Eric hemos hecho cosas juntos en verano, y también hacemos piña con Pedri, Ferran y Joan". Sobre los momentos de risas, apuntó a Gavi: "Es de los más divertidos, sobre todo en los entrenamientos, cuando compite o cuando se enfada".
También recordó con emoción su retorno al club: "Con la familia y los amigos, fue muy especial volver después de 10 años", y puso en valor el apoyo constante de los suyos: "Mis padres y mi hermano me han acompañado siempre. Mi madre me llevó a Croacia cuando era pequeño, mi padre me ayudó a dar un salto de nivel, y con mi hermano empecé a jugar".
Para cerrar, dejó un consejo inspirador a los más jóvenes: "Tienes que trabajar mucho por tus sueños. El reto no es solo llegar, sino mantener el nivel. Hay días especiales, pero lo más difícil es continuar y ganar. La clave es el trabajo duro, el sacrificio y no perder nunca el foco".
Unas palabras cargadas de ambición por parte de Dani Olmo, que transmiten perfectamente su espíritu competitivo y las ganas de seguir sumando títulos del Barcelona.
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