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FC BARCELONA

Dani Olmo le da una alternativa a Hansi Flick para el Barça: "Lo he hecho varias veces y me siento bien"

En una conversación en el YouTube del Barça, el mediapunta reveló detalles sobre su crecimiento futbolístico, su relación con sus compañeros y su motivación para afrontar los retos del Barcelona en la temporada 2025/26

Adivina quién se esconde detrás de cada celebración con...¡DANI OLMO!

Adivina quién se esconde detrás de cada celebración con...¡DANI OLMO!

Joan Represa

Sergi Castillo

Sergi Castillo

Dani Olmo se ha afianzado como un elemento indispensable en el sistema de Hansi Flick tras su vuelta al equipo, alternando en la mediapunta junto a un Fermín López que atraviesa un gran momento de forma.

El talentoso jugador formado en La Masia, con un paso brillante por el RB Leipzig y presencia fija en la selección española, se ha erigido como uno de los soportes fundamentales del Barça en el curso 25/26.

En una sesión de preguntas y respuestas en directo a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona, Dani Olmo atendió con franqueza y calidez a los seguidores culés. Compartió reflexiones sobre su crecimiento futbolístico, el ambiente dentro del vestuario y las ganas puestas en las fases decisivas de la temporada.

Dani Olmo celebra el gol anotado contra el Oviedo

Dani Olmo celebra el gol anotado contra el Oviedo / Joan Monfort

Sobre la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, Olmo no tiene miedo: "Es un escenario esperado para nosotros. Ya lo vivimos el año pasado y sabemos que es todo o nada. Si estamos a nuestro nivel, podemos hacerlo". Y destacó cómo se prepara estos duelos: "Igual para un partido de Champions que para otros; el objetivo siempre es ganar".

Respecto a la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, el jugador reconoció que: "Todos tienen presente lo que pasó en la Copa". Y remató con determinación: "Estamos motivados y preparados para ganar".

Eliminatoria semifinales Copa del Rey ida 2025-2026 Atlético de Madrid vs FC Barcelona

Eliminatoria semifinales Copa del Rey ida 2025-2026 Atlético de Madrid vs FC Barcelona / Dani Barbeito / SPO

En relación a su forma de entender el juego y su olfato de gol, admitió que procura leer bien las situaciones y los desmarques de sus compañeros, aunque al final todo fluye de manera instintiva. Además, se mostró a gusto en el rol de falso 9: "Lo he hecho varias veces y me siento bien".

En el terreno más personal, resaltó la gran unión del grupo: "Tengo buenos amigos en el vestuario. Con Eric hemos hecho cosas juntos en verano, y también hacemos piña con Pedri, Ferran y Joan". Sobre los momentos de risas, apuntó a Gavi: "Es de los más divertidos, sobre todo en los entrenamientos, cuando compite o cuando se enfada".

Laporta, junto a Dani Olmo, Pedri y Gavi, tras un buen año para el club

Laporta, junto a Dani Olmo, Pedri y Gavi, tras un buen año para el club / @pargaphoto

También recordó con emoción su retorno al club: "Con la familia y los amigos, fue muy especial volver después de 10 años", y puso en valor el apoyo constante de los suyos: "Mis padres y mi hermano me han acompañado siempre. Mi madre me llevó a Croacia cuando era pequeño, mi padre me ayudó a dar un salto de nivel, y con mi hermano empecé a jugar".

Dani olmo ficha por el Barça

Dani olmo ficha por el Barça / FC BARCELONA / SPO

Para cerrar, dejó un consejo inspirador a los más jóvenes: "Tienes que trabajar mucho por tus sueños. El reto no es solo llegar, sino mantener el nivel. Hay días especiales, pero lo más difícil es continuar y ganar. La clave es el trabajo duro, el sacrificio y no perder nunca el foco".

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Unas palabras cargadas de ambición por parte de Dani Olmo, que transmiten perfectamente su espíritu competitivo y las ganas de seguir sumando títulos del Barcelona.

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