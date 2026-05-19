Dani Olmo impulsa un proyecto social en Barcelona y Badalona para apoyar a jóvenes a través del fútbol

Tras proclamarse campeón de LaLiga con el Barça, Dani Olmo presenta “El tiempo de todos”, un proyecto social impulsado junto a Fundación Fútbol Más España y Common Goal con el objetivo de acompañar a niños y jóvenes de su comunidad en el desarrollo de su talento y sus habilidades personales a través del deporte.

La iniciativa se pondrá en marcha en Barcelona y Badalona con la colaboración de AE Ramassà y La Rotllana, dos entidades sin ánimo de lucro con una amplia trayectoria de trabajo comunitario mediante el deporte.

El mediapunta azulgrana explicó que el proyecto nace de una reflexión personal sobre su propia trayectoria. “Soy consciente de que he cumplido el sueño de millones de niños y niñas. Estoy agradecido por lo que he vivido como profesional, pero también siento una gran responsabilidad. Quiero utilizar mi plataforma para ayudar y estoy convencido de que el cambio empieza por escuchar y entender, para después ver de qué manera apoyar a jóvenes con los mismos sueños, expectativas y dudas que yo tenía cuando me fui a Croacia con 16 años”.

Según explican los impulsores de la iniciativa, “El tiempo de todos” surge del encuentro entre Olmo y jóvenes de distintos entornos de su comunidad, con quienes compartió experiencias, inquietudes y aspiraciones. A partir de ese trabajo conjunto, Fútbol Más desarrolló una metodología inspirada tanto en la experiencia vital del jugador como en los desafíos de los participantes, utilizando el fútbol como herramienta educativa y de transformación social.

Primera edicion

En esta primera edición, el programa contará con 11 sesiones sociodeportivas centradas en aspectos como la resiliencia, el bienestar emocional y la salud mental, la convivencia, la resolución de conflictos, la inclusión social y la promoción de hábitos saludables.

Además, Fútbol Más —recientemente reconocida con el premio Laureus Sport for Good por su labor social a través del deporte— formará a 17 jóvenes entrenadores de AE Ramassà y La Rotllana, que serán los encargados de trasladar la metodología a sus respectivas comunidades.

El proyecto tendrá un impacto directo en 270 jóvenes, entre ellos adolescentes de entre 15 y 18 años vinculados a La Rotllana y mujeres migrantes y refugiadas que participan en los programas de AE Ramassà, además de técnicos y formadores.

Con esta iniciativa, Dani Olmo pretende visibilizar el trabajo que ya realizan numerosas entidades sociales en barrios y espacios deportivos, así como fomentar la implicación de nuevas organizaciones y empresas.

“Los futbolistas estamos en el centro de los focos. Recibimos los aplausos y los elogios, pero los verdaderos protagonistas de la transformación social están en los barrios y en las canchas. Son esos jóvenes que patean el balón cada día para cumplir un sueño, así como los entrenadores y educadores que, con su compromiso, sostienen y vertebran las comunidades”, señaló el internacional español tras participar en la primera sesión del proyecto junto a los jóvenes participantes.