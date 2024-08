Dani Olmo, impaciente por jugar ante el Athletic

Dani Olmo fue la ausencia más notable del FC Barcelona en el partido del sábado en Mestalla. El egarense todavía no está inscrito en LaLiga y Pau Víctor ha sido el único fichaje que por ahora ha entrado por el límite salarial. El jugador ha seguido trabajando intensamente y la condición física no sería ningún obstáculo para jugar el sábado frente al Athletic en Montjuïc.

Hansi Flick, en la previa del encuentro ante el Valencia, afirmó que Dani Olmo aún no estaba preparado para jugar. Una explicación que ya no podría dar para este fin de semana, puesto que el jugador se entrena con sus compañeros con normalidad y no arrastra ninguna molestia.

Dani Olmo intenta estar tranquilo, alejado del ruido y la alarma general en el club por los problemas para generar fair-play, pero al mismo tiempo está impaciente para disputar sus primeros minutos como barcelonista.

Dani Olmo se presentó ante su nueva afición / SPORT

Solo se pudo presentar ante la afición en el Trofeu Joan Gamper, pero nada más. Se ejercitó durante toda la semana con el equipo hasta que el viernes conoció que su inscripción aún no era posible.

El futbolista quería ya viajar con el resto de la expedición a Valencia, pero resultó imposible y se quedó trabajando para mejorar aún más su condición física.

Descansado desde la final de la Eurocopa

Dani Olmo jugó su último partido en la final de la Eurocopa de Alemania el 14 de julio, por lo que ha contado con tiempo suficiente para reponer las baterías y no ha descuidado en ningún momento su preparación, pese a la incertidumbre alrededor de su fichaje.

El equipo, además, necesita de su presencia. Olmo es el fichaje estrella de la temporada y Hansi Flick tuvo que reubicar a Raphinha de media punta para mantener su esquema con un delantero por detrás de Lewandowski.

Esta es la posición de Dani Olmo, la de '10, con la que ha lucido en la selección y ha marcado las diferencias. Flick aspira a poder juntar en el once a Pedri, como centrocampista al lado del pivote, con Dani Olmo, dejando las bandas a Lamine Yamal y Raphinha, con Lewandowski al frente del ataque.

El Barça, por su parte, continúa buscando fórmulas para encontrar espacio salarial.

Las ventas de jugadores como Lenglet, Vitor Roque o Mika Faye siguen sin concretarse y de cuajar alguna de estas operaciones sería la mejor manera para cumplir con las normas de la Liga y poder inscribir al de Terrassa.