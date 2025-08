Dani Olmo: "Nos hemos reforzado mejor que el Real Madrid"

Dani Olmo habla con la misma ambición que muestra en un terreno de juego. El mediapunta egarense afronta su segundo curso en el primer equipo barcelonista con las ideas claras y ganas de seguir conquistando títulos.

En una entrevista concedida al Partidazo de la COPE Olmo no ha evitado referirse al gran rival de los blaugranas: "Creo que el Madrid siempre va a querer tener a los mejores, pero yo diría que nosotros nos hemos reforzado mejor. Todos los equipos hacen cambios en verano y en invierno y a nosotros no nos importa que fichen a jugadores".

Dani Olmo, con ganas de clásico / Valentí Enrich

Sobre el no aplazamiento de la primera jornada de Liga del equipo de Xabi Alonso Olmo no quiso entrar en polémicas : “Me da igual, no opino”

"Joan nos da un salto de calidad"

Dani Olmo está encantado con los fichajes del Barça y elogia al exportero del Espanyol “Joan es un porterazo espectacular. Es una pasada, nos da un salto de calidad. Aquí le hemos abierto las puertas, es 100% bienvenido y está muy a gusto”.

Sobre su estado de ánimo a causa de la incertidumbre por las inscripciones Olmo puede aconsejar a Joan porque conoce esta situación: “La inscripción no depende de Joan García, depende del club, y yo le veo tranquilo con su decisión. Yo en su momento estaba centrado en entrenar y esperando que se solucionaran las cosas, se solucionaron y pude jugar que es lo más importante”

Joan Garcia, en una acción con Iñigo Martínez / Valentí Enrich

Preguntado por si alguna vez se arrepintió de volver al Barça Olmo fue tajante:“No, para nada. Ha valido la pena”

"Le daría el Balón de Oro a un jugador del Barça"

Un tema que siempre genera controversia es el Balón de Oro. Olmo barre para casa: “El Balón de Oro se lo daría a uno del Barça. Lamine, Raphinha, Pedri… No sé si en ese orden pero podría ser”. El ex del Leipzig supo driblar la controversia cuestionado sobre la fiesta de cumpleaños de Lamine: “Yo no haría la fiesta de Lamine porque no tengo 18 años, pero no ha hecho nada malo, eran sus vacaciones”.

Olmo es una pieza clave para Flick / Valentí Enrich

Y en este sentido añadió que está orgulloso de Lamine y del resto de sus compañeros: “El Barça tiene los mejores jugadores del mundo en el centro del campo y también arriba”. Con tanta calidad es lógico que los objetivos no sean modestos: “El gran objetivo es repetir lo ganado y sacarnos la espinita de la Champions”.

Mundial o Champions

Cuando le piden elegir ente Champions o Mundial lanza esta reflexión: "Es imposible elegir solo una. Elijo hacer el año completo y ganar los dos. Son dos torneos muy complicados de ganar, pero creo que es más difícil el Mundial porque al final se juega cada cuatro años".

Olmo es un mediapunta mágico / Valentí Enrich

Otro tema en el candelero es la situación de Ter Stegen: “Marc está bien. No sé si votaremos para decidir el capitán, aquí no tenemos esa incertidumbre”

Si Olmo es capaz de estar 100% físicamente esta temporada puede mejorar su rendimiento que ya tuvo picos muy altos la temporada pasada.