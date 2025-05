Dani Olmo, a por su gran reivindicación

Ni la temporada en general ni los últimos partidos en particular están siendo fáciles para Dani Olmo. El egarense apunta a titular este domingo en el clásico de Montjuïc que puede decidir una Liga y lo hará con unas enormes ganas de reivindicarse. Su calidad está fuera de toda duda, pero también es cierto que no ha dado su mejor nivel en las últimas ocasiones. Una oportunidad de oro para dar un golpe encima de la mesa.

Y si puede ser gol, mejor, pues Dani Olmo todavía no ha conseguido marcarle al Real Madrid en partido oficial. Ni con el RB Leipzig ni tampoco ahora con el FC Barcelona. Son 6 los partidos que ha jugado el mediapunta contra los blancos y aunque el balance es positivo en cuanto a resultados (4 victorias, 1 empate y 1 derrota), no lo es tanto a nivel particular (no se ha estrenado en goles ni asistencias).

Champions

Especialmente, si recordamos el último precedente: la final de la Copa del Rey del pasado 26 de abril en La Cartuja. El Barça conquistó el trofeo y Dani Olmo lo celebró a lo grande, pero en el aspecto personal, se marchó del campo visiblemente enfadado tras ser sustituido por Hansi Flick a la hora de un partido en el que tuvo que aguantar duras entradas de los futbolistas madridistas.

Su séptimo clásico

Fue, además, su único clásico como azulgrana en el que partió como titular. En el de la primera vuelta en el Santiago Bernabéu, Olmo entró en el minuto 65 en sustitución de Marc Casadó. Tuvo mucho dinamismo, pero también algo de precipitación, fruto de querer demostrar en ese momento muchas cosas en un espacio más corto de tiempo.

Después llegó el clásico en Arabia Saudí para el primer título de la temporada, la Supercopa de España. Fue suplente después de haber estado su nombre (y el de Pau Víctor) en boca de todos por el tema de las inscripciones. Finalmente, pudo jugar tras la cautelar del CSD, aunque Hansi Flick le dejó de inicio en el banquillo. Dani entró a la hora de juego por Lamine Yamal y cuando el Barça ya estaba goleando por 1-5. Media horita para contribuir al triunfo con una actuación de 'intendencia' y trabajo en un equipo que jugaba con diez por la expulsión de Wojciech Szczesny.

Barça One

Flick confía en un Dani Olmo que cuando tiene el día, es totalmente decisivo y diferencial. El de Terrassa tampoco pudo dar todo lo que tiene dentro en la eliminatoria de Champions League contra el Inter de Milán. En la ida de Montjuïc, no se acabó de encontrar en la mediapunta y volvió a ser sustituido con evidente enfado. En la vuelta, tuvo un primer tiempo desacertado, pero se pudo resarcir con un muy buen cabezazo que batió a Sommer.

Aun así, tanto el propio futbolista como todos los que le conocen saben que puede dar más de sí y un gran partido ante el Real Madrid sería muy importante para un futbolista que en su primera temporada de azulgrana ha marcado 11 goles. No está nada mal, pero es que Dani tiene un potencial tremendo y debe fluir.