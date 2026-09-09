Dani Olmo: "Esta generación del Barça es ganadora"

Dani Olmo atendió a nuestro compañero Javier Cáceres, del diario alemán Süddeutsche Zeitung, antes de enfrentarse al Feyenoord en el primer partido de la fase liga de la Champions. El de Terrassa espera que a la tercera con Hansi Flick sea la vencida y en esta ocasión poder subir la máxima competición continental a su palmarés.

Olmo destacó con optimismo que "la generación actual del Barça es ganadora. Veníamos de un año muy exitoso, con muchos triunfos a nivel de club, con la Supercopa y la Liga, y pusimos la guinda al pastel con el título mundial".

En cuanto a la Champions League, el egarense indicó que "también en Europa estuvimos dos años consecutivos cerca del máximo nivel. Solo pequeños detalles inclinaron la balanza en nuestra contra. Pero sabemos que somos un equipo que puede competir de tú a tú con los mejores"

Dani Olmo considera que "tenemos futbolistas ambiciosos y competitivos, porque sabemos lo que significa ganar y porque, sencillamente, somos buenas personas. Eso también nos ayudó en la selección. Al final daba igual si habías jugado mucho o poco. Todos sabían que lo importante era el grupo".

Champions League

Sobre los detalles que han impedido al Barça ganar las dos últimas Champions, el media punta explicó que "en primer lugar, hay cosas relacionadas con el hecho de que éramos un equipo muy joven. ¡Y todavíalo somo incluso cuando hablamos de jugadores como Pedri, que lleva seis o siete temporadas jugando al máximo nivel en el Barça".

Olmo pondera que la juventud puede jugar a veces en contra, pero al mismo tiemo aclara que "son jugadores que, en parte, ya han vivido muchas cosas; hablamos de Pau Cubarsí o Lamine Yamal. En mi opinión, el Barça tiene la mejor cantera del mundo —La Masia— y estos datos demuestran que está más viva que nunca".

Lamine y Cubarsí, nominados al Trofeo Kopa 2026 / Quique Garcia / EFE

El futbolisa reflexiona que "cada año han salido jugadores extraordinarios, aunque no siempre han tenido su oportunidad. Durante la época de la generación dorada del Barça, con Messi, Xavi e Iniesta, además de Neymar, era difícil dar el salto o mostrarte. Incluso un jugador como Thiago tuvo que marcharse…".

Olmo reconoció que todavía les duele las semifinales perdidas en 2024 ante el Inter de Milán. "Fue durísimo. Ya nos veíamos en la final. Los detalles, como he dicho: piense en la jugada de los últimos minutos con Gerard Martín. Si el árbitro pita la falta—de Denzel Dumfries—, estamos clasificados". De todos modos, el futbolista matiza que "quizá también podríamos hablar de que Gerard debería haber entrado con más contundencia. En última instancia, creo que no hay que reprocharle nadaa nadie. Luchamos perfectamente y demostramos qué clase deequipo somos. Ahora tenemos la experiencia de aquel partido en Milán.".

Autocrítico

De la elminación el año anterior frente al Atlético de Madrid, su valoración fue que "ahí sufrimos demasiado por lo ocurrido en el partidode ida (0-2). En algunas situaciones se nos escapó el partido de las manos. Y el Atlético es un equipo que sabe cómo jugar sus cartas cuando va pordelante. En la vuelta estuvimos muy cerca de igualar. También tenemos que llevarnos esa experiencia: las eliminatorias no terminan hasta que el árbitro pita el final delpartido de vuelta.

Su autocrítica se centró en que "durante un partido pasan muchísimas cosas y no todas se pueden controlar. Quizá en ocasiones pensamos: no va a pasar nada".

Dani Olmo, durante la celebración del Mundial con España / EFE

De estas derrotas, el equipo ha aprendido lecciones, especialmente "hemos acumulado mucha experiencia y conocimiento sobre cuándo podemos asumir riesgos y cuándo no; cuándo debemos dar un paso adelante y cuándo tenemos que protegernos un poco más".

"En partidos así, cada detalle, cada sprint, cada minuto es importante. A este nivel, cualquier error puede convertirse en una ocasión para el rival o, peor aún, en un gol encajado. Si durante un instante no estás atento y el rival lo aprovecha, te vasa casa", añadió.

Flick y De la Fuente

En cuanto a Hansi Flick valora como reacciona "dándonos seguridad respecto a la idea de juego y renovando su confianza en nosotros. Creemos en su manerade entender el fútbol, ya lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo".

El trabajo del alemán radica en que "cada año introduce matices que cambiar y adaptar, sobretodo porque losrivales nos conocen mejor. El entrenador y su cuerpo técnico hacen un trabajo excelente para evitar que puedan hacernos demasiado daño".

En la comparativa con Luis de la Fuente, al ex del Leipzig comenta que "ambos son motivadores. Y los dos son muy cercanos. Sus puertas están realmente siempre abiertas. Si necesitas algo, tienes una pregunta o simplemente quieres hablar de cualquier cosa, puedes acudira los dos. Siempre". De todos modos, el jugador profundiza en que "Luis quizá resulte todavía más cercano que Hansi, que a veces parece algo más serio. Y seguramente existen diferencias derivadas de que uno es alemán y el otro español. De que uno habla en inglés y el otro ensu lengua materna, el español. Eso no significa que Hansi no suelte también de vez en cuando alguna frase realmente buena en inglés".

Luis de la Fuente, seleccionador español / Raquel Manzanares / EFE

De la ida de juego, Olmo consdiera que la similitud "es mucho más en ataque que endefensa. La idea básica es similaren ambos: tener el balón, moveral rival y jugar siempre conla intención de avanzar. Ambos buscan situacionesde transición. Pero con la selección no nos situamos tan arriba como en el Barça. Luis también nos exige presión e intensidad. Cuando, como él dice, tenemos que apretar los dientes, lo hacemos sin ningún tipo de vergüenza. Entonces nos colocamos en un bloque medio o bajo sin pestañear. En el Barça, encaso de duda, intentamos dar un paso adelante incluso sin balón y realizar transiciones rápidas".

Olmo prosigue afirmando que "yo pondría la palabra riesgo entre comillas. Pero en el Barça realmente es así: el entrenador quiere que aprovechemos cada oportunidad para jugar hacia adelante. Sobre todo por los jugadores rápidos y peligrosos que tenemos arriba. Después de recuperarel balón podemos hacer daño al rival en una contra con uno o dos pases. Intentamos aprovechar esas fortalezas".

Fichajes

Olmo está muy satisfecho con los fichajes: "En ataque porque Anthony (Gordon) y Karim (Adeyemi) son increíblemente rápidos, lo que encaja perfectamente con nuestraidea de juego. Y en defensa, porque el juego sin balón es igual de importante para nosotros. Defender juntos y presionares una de las exigencias más importantes que el míster nos plantea".

Sobre Rodri, el egarense explica que "sin ninguna duda que nos ayudará en defensa" y que "aporta equilibrio al juego. Se siente cómodo en una zona del campo más fija y mantiene al equipo estructurado".

A nivel personal, la llegada de Rodri le da "una buena sensación porque tengo más libertad: la libertad de interpretar mejor los espacios y, dependiendo de dóndelos vea, cambiar hacia un lado o hacia el otro".