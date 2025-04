Dani Olmo se gana una plaza en el once de la final de Copa

El Barça le fichó para ser determinante y vaya si lo es. Dani Olmo reventó el duelo ante el Celta cuando parecía todo perdido. Salió con el 1-3 en el marcador junto a Lamine Yamal y consiguió darle la vuelta al marcador. Olmo fue determinante. Hizo muchísimo daño al rival entre líneas y se comió a la defensa del Celta. Marcó el 2-3 que acercaba la remontada en el momento más difícil y provocó el penalti del 4-3 en el tiempo de descuento. Parece que ya hay pocas dudas que recuperará la titularidad en la final de Copa ante el Madrid.

No lo ha tenido fácil esta temporada. Algún percance físico le ha ido apartando del equipo y Flick le ha dosificado mucho para intentar que no hubiera recaídas. La competencia es grande y, quizás, ha pasado demasiados minutos sin estar en el once. Pero es uno de los futbolistas más decisivos de la plantilla. Y sus números lo dejan claro: Ya ha anotado nueve goles y ha dado cinco asistencias en sus partidos de este curso. Y eso que ha jugado menos que muchos compañeros.

Olmo es el jugador perfecto para asociarse, para ganar la espalda a los rivales y, sobre todo, para encontrar espacios entre líneas y entre los centrales. Ahí es el mejor futbolista que tiene el Barça en la plantilla y lo sabe aprovechar. Es de diez en los partidos cerrados porque encuentra el hueco dónde no lo hay.

Al finalizar el partido, el propio Dani Olmo explicaba lo que buscaba cuando salió al campo: “Lo que buscaba era más juego y más calma. Asociarse con los compañeros, con Pedri, con De Jong, con Gavi cuando ha salido. Me entiendo muy bien con ellos y la verdad es que cuando se conecta todo sale. Y ha salido bien”, comentó.

Y tiene claro que es un triunfo vital para poder conseguir el campeonato: “No hay nada ganado pero no hay duda que estos tres puntos nos acercan mucho al objetivo. Hay que seguir trabajando, pero estamos en el camino. Ante el Celta no hemos tenido los mejores primeros minutos, pero sí que hemos sabido remontar y nos quedamos con los tres puntos”.

Ahora Flick deberá decidir sobre Olmo. De aquí menos de una semana se juega el primer gran partido del curso en la final de La Caruja y el internacional tiene ya todas las papeletas de afianzarse en ese once en detrimento de Fermín, que también está a un gran nivel pero que podría quedar en el banco para este partido. Olmo ha llegado al Barça para ganar títulos y para ser determinante y ya lo está consiguiendo. Y ya recuperado seguro que va a ser una de las grandes bazas para intentar lograr el triplete.