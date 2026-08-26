FC BARCELONA
Dani Olmo, futbolista: “Cuando me fui a Croacia con 16 años, maduré mucho más deprisa de lo que lo hubiera hecho quedándome en Barcelona”
El mediapunta del FC Barcelona desveló en el documental de RTVE de 'Denominación de Orígen' su erasmus en Croacia, antes de aterrizar a la Ciudad Condal
Dani Olmo se ha consolidado como uno de los mejores mediapuntas en el panorama europeo. Pese a que muchos no les termina de convencer su rendimiento, no hay duda del talento del de Terrassa, clave en la consecución de la Eurocopa y del Mundial con la selección española e importante con el Barça.
Pero a Olmo no le han regalado nada. Se ha tenido que construir su propio camino a base de paciencia y aprendizaje. También a raíz de marcharse lejos. En 2014, cuando tenía 16 años y jugaba en el cadete/juvenil, dejó todo para marcharse al fútbol croata en busca de más oportunidades y minutos en el fútbol profesional, en un país todavía marcado por las consecuencias de la guerra de los Balcanes.
El clima, la distancia de su familia y la exigencia de enfrentarse a jugadores físicamente más fuertes hicieron de aquella etapa un auténtico reto.
Marcharse para volver más fuerte
Tras una Eurocopa en la que fue el máximo goleador con España, volvió al club azulgrana en el verano de 2024. Sin embargo, a principios de enero de 2025, su situación en el equipo generó un gran revuelo cuando LaLiga le retiró temporalmente la inscripción por problemas de límite salarial del club.
En la serie documental de cuatro episodios de RTVE que muestra el lado más íntimo y humano de la selección española de fútbol masculina de cara al Mundial de 2026, Olmo se ha sincerado. Considera que su estancia en Zagreb aceleró su progresión. "Maduré mucho más deprisa de lo que lo hubiera hecho quedándome en Barcelona”, asegura.
Junto a su padre Miquel Olmo hizo las maletas y dejó atrás los años en los que era feliz en La Masía para adentrarse en un fútbol y una cultura completamente ajena.
Ahora, con 18 años, compite en su puesto junto a Fermín y se ha convertido en un jugador muy querido por la afición. Con España, es uno de los intocables.
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