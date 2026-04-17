Dani Olmo se hace fuerte en el Barça

Dani Olmo ha podido romper tópicos en esta primera parte del 2026. El jugador ha destrozado los comentarios sobre su supuesta fragilidad mostrando un gran regularidad desde enero. En todo el año ha disputado los 27 partidos posibles con el Barça y la selección y atraviesa por un dulce momento de forma.

Contra el Atlético de Madrid se llevó el MVP a mejor futbolista del partido en el intento de remontada que acabó con un 1-2. Dani Omo estuvo muy activo en su posición natural de media punta y aportó control cuando el equipo necesitaba medir el 'tempo' del encuentro.

De sus botas partió la precisa asistencia para Ferran Torres en el 0-2 y su nivel de creatividad fue muy elevado. Dani Olmo demostró que es un futbolista que aparece en los grandes partidos, si bien el Barça no pudo evitar la eliminación europea en los cuartos de final de la Champions League.

Julián Álvarez y Dani Olmo en el Barça-Atlético de Champions. / Irina R. Hipolito / AFP7

De todos modos, la temporada acabará con muy buena nota si se cierra con el título de Liga. Restan 7 partidos por jugar, incluido el clásico del 10 de mayo, en el que Dani Olmo volverá a tirar del carro para encadenar su segundo título liguero consecutivo desde que llegó al FC Barcelona.

Versatilidad al servicio del equipo

Una inversión que ha demostrado ser muy bien empleada ya que el egarense ha sido una solución a los problemas del centro del campo. Pese a tener alma de delantero, ha actuado muy cerca de la base de la jugada con las lesiones en la medular y su respuesta ha sido positiva.

En total, Dani Olmo ya ha disputado 42 partidos esta temporada con el FC Barcelona, superando los 39 que disputó en el ejercicio anterior. Su contribución estadística hasta la fecha es de 8 goles y 9 asistencias, mientras que la campaña pasada anotó 12 tantos con 7 pases de gol. Sus registros son similares, aunque esta campaña ha tenido el handicap de jugar muchos partidos más alejado del área.

La racha arrancó en el derbi

Olmo es uno de los futbolistas con mejor toque de balón de la plantilla y que mejor define en los metros finales ya sea con pases hacia sus compañeros como en el disparo a portería. En la Liga fue crucial con el inicio de un 2026 impecable con su golazo en el RCDE Stadium del Espanyol en los últimos compases.

Dani Olmo se sacó de la chistera un golazo frente al Espanyol / Siu Wu / EFE

El de Terrassa tiene muy cerca su quinto título con el Barça después del triplete nacional de la anterior temporada (Liga, Copa del Rey y Supercopa) y el doblete que puede llegar otra vez con la Supercopa de España y con el título liguero. Dani Olmo vino del Leipzig para ganar títulos con el Barça y lo está consiguiendo con un papel de primera espada.

A sus retos con el Barça hay que sumar lo que tiene con la selección española. Disputó los dos amistosos ante Serbia y Egipto preparatorios para el Mundial del 2026, por lo que es un fijo para Luis de la Fuente de cara a la Copa del Mundo del 2026.

El '10' de la Roja

El '10' de la Roja es intocable mostrando también su gran versatilidad. Tanto puede jugar de delantero, como más atrasado en la media punta o en la zona de creación. Su Eurocopa del 2024 aún está en el recuerdo, con actuaciones memorables, como su partidazo en los cuartos de final frente a Alemania, con gol y una asistencia de oro a la cabeza de Mikel Merino para llevar a España a las semifinales.

Dani Olmo es un intocable para Luis de la Fuente en la Roja / Andreu Esteban / EFE

Ante Francia volvió a destacar con el gol de la victoria y en la final queda la imagen icónica del gol salvado bajo los palos ante Inglaterra en el tiempo de descuento.

La temporada aún depara grandes retos para Dani Olmo, pese al mazazo que supuso la eliminación en la Champions League, y las expectativas son altas viendo como su rendimiento da motivos para pensar que seguirá exhibiendo su clase.