Dani Olmo se entrena mientras espera su inscripción

El Barça de Hansi Flick se ejercita esta mañana preparando el partido de la tercera jornada de Liga que enfrentará a los azulgranas contra el Rayo Vallecano en Vallecas este martes a partir de las 21.30 horas. El técnico alemán ha contado con todos los futbolistas disponibles, entre ellos Dani Olmo, que sigue esperando poder ser inscrito en LaLiga.

El de Terrassa no ha podido estrenarse todavía como azulgrana y espera poder hacerlo en Vallecas. En los despachos siguen trabajando para ello. El Barça ha anunciado esta misma mañana las cesiones de Vitor Roque al Betis y de Clément Lenglet al Atlético de Madrid. También saldrá cedido Álex Valle. El lateral ya no se ha ejercitado esta mañana con el grupo y debe pasar hoy mismo la revisión médica con el Celtic de Glasgow. Con las tres salidas, todavía no llega para inscribir a Dani Olmo y en el Barça se trabaja para que ello pueda hacerse lo más rápido posible.

Se trabaja en la llegada de un nuevo inversor para Barça Vision que cubra parte del impago de Libero. Llegó Aramark, pero la empresa dedicada al catering no cubrió la totalidad de los 40 millones que no abonó en su día Libero. En este sentido, Mundo Deportivo ha informado que se negocia con WhiteBIT. Otra de las opciones es que la junta directiva presente un aval, como ya hicieron en su día para completar algunas inscripciones.

Lamine Yamal recibe las caricias de sus compañeros en el entrenamiento / Javi Ferrándiz

Flick sigue sin poder contar con los cinco jugadores lesionados: Gavi, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Christensen y Ansu Fati. Como anécdota del entrenamiento, Lamine Yamal ha saltado tarde a entrenar sobre el césped del campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, recibiendo las caricias de sus compañeros, mientras el otro goleador del partido contra el Athletic, Robert Lewandowski, ha debido abandonar el terreno de juego durante unos minutos para cambiarse las botas.