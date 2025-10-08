Dani Olmo, enrabietado

El FC Barcelona encara el segundo parón de selecciones del curso tras la derrota en Montjuïc ante el Paris Saint-Germain (1-2) en Champions y el duro correctivo sufrido en Sevilla (4-1) en Liga. La semana horribilis ha dejado tocado al equipo de Hansi Flick, que ha cedido nuevamente el liderato al Real Madrid tras ocho jornadas y ha abierto interrogantes en el entorno azulgrana.

La situación obliga a recomponerse anímicamente antes de un tramo de calendario que marcará el tono competitivo del curso, con el clásico en el Bernabéu asomando la cabeza una semana después del regreso de los internacionales.

La situación de Olmo

Entre los nombres propios que están sufriendo más el bajón colectivo del equipo aparece la figura Dani Olmo. El centrocampista, que regresó el pasado verano al Barça con la vitola de pieza clave para el nuevo proyecto, ha asumido galones en los últimos encuentros de este curso ante la ausencia por lesión de Fermín López.

Flick le ha otorgado la titularidad en los partidos más exigentes, pero el de Terrassa no ha logrado brillar con la continuidad ni la finura técnica que le caracterizaron la temporada pasada. Su lectura de juego sigue intacta, su calidad es incuestionable, pero su influencia en el último tercio del campo ha sido menor en un Barça que no ha sabido encontrarse ni encontrar al egarense.

El propio jugador es plenamente consciente de que no atraviesa su mejor momento. Según ha podido saber SPORT, Olmo está cabreado por la dinámica general del equipo más allá de su propio rendimiento individual.

No hay conformismo, ni excusas. Sabe que tanto él como el equipo tienen margen para ofrecer mucho más y trabaja cada día para reencontrarse con su mejor versión, esa que le convirtió en uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo el curso pasado.

En el vestuario nadie duda de su compromiso. Los técnicos valoran su talento y Flick mantiene intacta su confianza en el internacional español pero le pide más, como a todos. Sabe que Olmo entiende el juego como pocos y que puede ser clave para cambiar la dinámica tras un parón que debe servir para recargar energías, sobre todo a nivel mental después de una semana muy complicada.

Y en ese reto, Dani Olmo está llamado a ser protagonista. El equipo lo necesita inspirado y él sabe que tiene la oportunidad —y la obligación— de demostrar que puede ser uno de los líderes del Barça de Flick sobre el césped.