Dani Olmo: "Todos sabéis lo que está en mi contrato"

Uno de los nombres que está sobre la mesa de la dirección deportiva del FC Barcelona para reforzar la plantilla azulgrana a partir de la próxima temporada es el de Dani Olmo, un futbolista formado en La Masia y que anhela con regresar al club de su vida, tras cinco temporadas en el Leipzig.

En una entrevista concedida a 'Marca', preguntado por qué sucederá a partir del 14 de julio, Olmo respondió lo siguiente: "Esperemos que haya que celebrar el título con los compañeros y luego ya veremos qué pasa. Todos sabéis lo que está en mi contrato, así que... Estoy aquí, feliz, contento e intentando disfrutar de la experiencia a tope. Lo que tenga que pasar en el club ya se verá".

A lo que se refiere el '10' de la selección española es que tiene fijada en su contrato una cláusula de salida hasta el 15 de julio por valor de 60 millones de euros. De hecho, el director deportivo del Leipzig, Rouven Schröder, reconoció que “es un tema claro que debemos vender” y la cantidad fijada son precisamente los 60 ‘kilos’ en que está tasada la marcha de Dani Olmo.

De todos modos, Dani Olmo confía en que su fichaje por el FC Barcelona se pueda cerrar antes de la final de la Eurocopa en Berlín del 14 de julio. Así lo manifestó en una entrevista SPORT, donde dejó claro que fichar por el FC Barcelona “es una opción”.

Más que una eliminatoria

La selección española disputa este viernes los cuartos de final de la Eurocopa 2024 frente a Alemania, uno de los dos países candidatos a levantar el título se quedará por el camino. Para Olmo será un partido especial, puesto que es uno de los futbolistas más destacados de la liga germana. Además, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, fue quien le fichó por el Leipzig en enero de 2020.

Dani reconoció en la citada entrevista a 'Marca' que no se siente más valorado en Alemania que en España. "Aquí pueda que me conozcan más, porque yo no he jugado en la Liga española. En España solo me ven con la selección. Pero para nada me siento poco valorado en España", dijo.

También se mostró cooperativo y con ganas de ayudar al grupo, a pesar de no ser titular con Luis de la Fuente. "Ser titular es el objetivo siempre. El futbolista siempre quiere jugar, pero hay que sumar siempre, desde cualquier situación. Somos una selección joven, pero con mucha experiencia y podemos mejorar en todas las líneas. Este partido que viene es una oportunidad para seguir creciendo", analizó.