Dani Olmo, clave para el top-8 y para liderar LaLiga

El conjunto de Hansi Flick no se rinde y es capaz de dar vuelta a cualquier resultado adverso. Ya lo era la pasada campaña, como demostró en trepidantes encuentros ante Celta de Vigo, Real Madrid o Inter de Milán entre muchos otros, pero esta dinámica parece no cambiar y en este curso el Barça sigue encajando en muchos partidos antes de reaccionar.

De los últimos cuatro partidos, el FC Barcelona ha empezado por detrás en el marcador en tres, ganando dos y perdiendo uno. Concretamente, ante la Real Sociedad Mikel Oyarzabal adelantó a los locales, mientras que Guedes respondió al empate de Rashford para situar el definitivo 2-1 en el luminoso. En cambio, pese a que el Slavia se adelantó en el marcador bajo el frío clima de Praga, los azulgranas supieron reaccionar y llevarse los tres puntos tras ganar por 2-4. Algo parecido ocurrió ante el Copenhague en el choque clave para entrar en el top-8, donde gracias a los goles de Lewandowski, Lamine, Raphinha y Rashford los de Hansi Flick dieron vuelta al 0-1 inicial para golear 4-1.

Rashford celebra el tanto que marcó ante el Copenhague / Associated Press/LaPresse / LAP

En total, en esta campaña el conjunto catalán ha empezado perdiendo en 14 partidos, nueve en LaLiga y cinco en UEFA Champions League, remontando en nueve ocasiones, empatando en una y perdiendo en tres. Si bien en el equipo dirigido por Hansi Flick los goles están bien repartidos y todos son capaces de iniciar reacciones en conjunto que den vuelta a la situación, hay un futbolista en específico que parece estar ganándose a pulso el título de 'remontador'.

Dani Olmo, clave en Europa

Tras la lesión de Pedri, Dani Olmo ha visto como su posición en el equipo se retrasaba, pasando de la mediapunta al doble pivote. No obstante, ante el Slavia de Praga, en el mismo encuentro en que el tinerfeño se rompió, el ex del Leipzig apareció para encarrilar el choque con un potentísimo remate que se convirtió en el 2-3, en un encuentro que finalizó con victoria culer por 2-4, pese a empezar perdiendo.

Pero la importancia de Olmo para lograr entrar en el top-8 no terminó ahí, frente al Copenhague, con el equipo detrás en el marcador, filtró un espectacular pase a Lamine para que este último sirviera el gol en bandeja a Lewandowski, por lo que su implicación en los dos partidos que el Barça dio vuelta y acabaron suponiendo la entrada en el top-8 está fuera de toda duda.

Dani Olmo celebrando un gol / EFE

Además, su importancia no acaba en la máxima competición europea, si no que en LaLiga gracias a sus goles el FC Barcelona ha logrado ocho puntos más: ante el Alavés se empezó perdiendo y el de Terrassa marcó el 2-1 y 3-1 para ganar, contra el Atlético de Madrid el canterano anotó el 2-1 con un gran remate con pierna izquierda, frente el Espanyol remató de manera espectacular a la escuadra cuando todo apuntaba a un empate a 0, y ante el Oviedo cazó un rechace para adelantar a su equipo en el marcador.

En total, el internacional por España suma siete goles y tres asistencias esta campaña, aunque seis de ellos han sido en sus últimos 10 partidos, lo que demuestra su rendimiento creciente y el gran momento de forma que atesora.