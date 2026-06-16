Dani Olmo lo tiene claro y se pone la '10': "Creo que España va a dar un vuelco”

España debutó este lunes en la Copa del Mundo. Lo hizo ante la selección de Cabo Verde, en el estreno de la Copa del Mundo, pero sin el resultado esperado. Los de Luis de la Fuente no pudieron pasar del empate ante los africanos, en un partido que se atascó más de lo esperado.

El debut fue decepcionante, un empate ante una selección que debutaba en un Mundial es un resultado que nadie esperaba y que no ha gustado a nadie, además de que España tiene un potencial increíble para conquistar el torneo continental.

Uno de los jugadores fundamentales de esta selección es Dani Olmo. El jugador del Barça apunta ser relevante en el Mundial por la baja de Fermín y los problemas físicos que han impedido a Merino llegar a su mejor nivel. Hasta ahora suma 12 goles y 9 asistencias en los 49 partidos que ha disputado hasta ahora con el combinado nacional.

Asimismo, es uno de los internacionales que ya tiene bagaje previo en las Copas del Mundo, pues fue titular en los cuatro choques en Catar a las órdenes de Luis Enrique, en los que anotó un tanto y repartió otro, ambos en el debut frente a Costa Rica. Precisamente, esa diana ante los ticos supuso el gol número 100 de España en los Mundiales.

Máximo asistente histórico de España en la Eurocopa

Aun así, donde más ha rendido el egarense con la Selección es en la Eurocopa. En 2021, sin ser titular indiscutible, repartió tres pases de gol, dos de ellos claves en la victoria en la prórroga contra Croacia en octavos de final.

Tres años después, en 2024, levantó el título y fue pichichi del torneo, con tres goles y dos asistencias, que lo convirtieron en el máximo asistente de España en las Eurocopas y el tercero en la historia del torneo. Sin embargo, su trascendencia va más allá de sus cifras ofensivas. En la final contra Inglaterra, salvó sobre la línea el empate a dos en los compases finales.

Ahora, Olmo ha sido la portada de GQ Hype, donde el jugador del Barça muestra una faceta más personal y reflexiva. “La sensación es que podemos volver a hacer algo grande a nivel mundial”, decía en la revista.

Respecto a la responsabilidad de vestir la camiseta del Barça y de la Selección española, Olmo considera que representar a estos equipos implica una exigencia especial. “Llevar los colores del Barça o de la Selección requiere una responsabilidad y una exigencia máxima. Tienes que ganar, tienes que jugar bien, pero eso no es presión, para mí es preparación, trabajo, mentalidad, pero desde hacer lo que te gusta”, contaba para GQ Hype.

De cara al Mundial, el centrocampista cree que España llegaba reforzada tras la Eurocopa. “Es un objetivo real, sabemos que es un año muy importante y tras la Eurocopa, creo que toda España se volcó con nosotros. La sensación es que podemos volver a hacer algo grande a nivel mundial. Y creo que todo el mundo lo sabe. Cuando empiecen a pasar los días y empiece a llegar el momento de jugar esa competición, creo que España va a dar un vuelco”, opinaba Olmo sobre la importancia de la selección española.

Dani Olmo, en el amistoso disputado en Puebla ante México / Hilda Ríos / EFE

Su faceta católica

En la entrevista, Dani Olmo compartió también una parte más íntima de su vida relacionada con su espiritualidad. El jugador reconoce su fe cristiana y explica que, aunque no sea una persona practicante, la religión forma parte de sus valores personales: “Creo en Dios. Soy cristiano, aunque no lo practico, pero me considero creyente. Si me caso, quiero casarme por la iglesia”, decía.

Noticias relacionadas

Sobre sus inicios en el fútbol croata, el jugador destaca las dificultades que tuvo que superar para hacerse un sitio: “Nadie te regala nada. Al menos a mí nadie me lo ha regalado, sobre todo cuando empecé en Croacia. El primer año fue muy bien, pero en el segundo no participé tanto como hubiese querido. Me tocó aprender a seguir trabajando y a enfocarme en mí”, cerraba.