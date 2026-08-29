Dani Olmo hace de 'cicerone' de Livakovic

Dani Olmo y Dominik Livakovic comparten una buena amistad de su etapa en el Dinamo de Zagreb. Ambos estuvieron cuatro temporadas en el conjunto croata, donde construyeron una buena amistad que ahora han podido trasladar a Barcelona.

Olmo y Livakovic jugaron 90 partidos juntos en el Dinamo entre la temporada 2016-17 hasta la 2019-20. Tiempo suficiente para unir lazos en una etapa en la que Dani recibió un gran trato en Zagreb hasta el punto de convertirse en la gran estrella del equipo.

Livakovic era el portero titular en un equipo en el que ha construido su carrera deportiva. Fenerbahce y Girona fueron sus últimas aventuras en el extranjero antes de comprometerse por el Barça por cuatro temporadas.

El meta, de 31 años, es el portero titular de la selección croata y ha demostrado su gran solvencia en los grandes torneos internacionales. Especialmente ha llamado la atención bajo palos y parando penaltis.

La facilidad del idioma

Dani Olmo habla perfectamente croata, por lo que ayuda a la integración del meta en el vestuario del Barça. Livakovic, por su parte, también domina el inglés, por lo que puede conversar perfectamente con el staff y con muchos de los jugadores.

Además, Livakovic ha contado con la suerte de encontrarse con un vestuario muy acogedor. El talante de Joan Garcia y Szcesny es abierto y el croata no tendrá ningún problema con ellos.

Eso sí, está por decidir si el jugador finalmente se queda o se marcha cedido. Livakovic ha firmado por cuatro temporadas, mientras que Szcesny, de 36 años, finaliza contrato al final de la presente campaña.

Todo dependerá de cómo quede el fair-play financiero de forma definitiva. Con la salida aún por finiquitar de Casadó y la casi segura de Héctor Font a la Real Sociedad. También está en el aire lo que pueda suceder con Alejandro Balde, si bien a día de hoy todo apunta a que continuará.

El Barça está construyendo un puzzle en el que Livakovic encajará ya sea esta temporada o quizá la próxima, pero siempre tendrá la ayuda de un Dani Olmo con mucha ascendencia en la caseta.