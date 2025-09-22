Dani Olmo: "Todos deseamos jugar en el Camp Nou, para mí será la primera vez"

Por el momento, la aventura en el Johan Cruyff está siendo dulce para el Barça. Los dos enfrentamientos que ha tenido el conjunto azulgrana en el pequeño feudo han terminado con goleadas. La primera, por 6-0 frente al Valencia, a la que se suma el 3-0 de este domingo, en el que tuvo una colaboración activa Dani Olmo, con una asistencia y un tanto final.

Aprovechó la titularidad que le brindó Flick e hizo su conocida celebración de llevarse la mano al reloj imaginario. Aunque al mediocampista del Barça le gustaría hacer este mismo gesto ante las más de 100.000 almas que se darán cita en el nuevo Camp Nou. Así que el deseo de Olmo y de todo el barcelonismo es poder jugar el próximo partido contra la Real en su verdadera casa.

"El Johan es un estadio bonito, acogedor. Está claro que tenemos ganas de ir al Camp Nou otra vez. Para mí será la primera vez y llegará pronto. Todos lo ansiamos con muchas ganas, tanto dentro del club como con nuestros aficionados", defendió Olmo, quien, paradójicamente, como alguno de sus compañeros, pese a llevar un año en el Barça, todavía no ha podido jugar en una ubicación con este nombre.

La paradoja de Olmo

El último partido que jugó el Barça en el Camp Nou fue el 28 de mayo de 2023, frente al Mallorca, al final de la temporada, justo antes de que el estadio cerrase para las obras de remodelación. Olmo solo ha disputado partidos en Montjuïc, que acogerá el encuentro de Champions contra el PSG, y en el Johan, feudo temporal para LaLiga.

"Es importante, sobre todo, contra un equipo como el Getafe, que tiene las ideas claras y son agresivos. Si no consigues marcar pronto, se te puede complicar el partido", analizó sobre el encuentro, que desatascó con un gran pase para Ferran. "Al final es lo que necesito: minutos para seguir cogiendo ese ritmo tan importante para mí. Contento de seguir sumando", resumió, después de acumular varias suplencias.