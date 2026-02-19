Dani Olmo: "No cambiaremos nuestro estilo, así hemos ganado cuatro títulos"

Relajado, sincero y reflexivo. Dani Olmo ha concedido una entrevista interesante a RAC1. El presentador del 'Tu diràs' Aleix Parisé y la periodista Marta Ramón han conversado durante una media hora con uno de los jugadores más en forma del Barça.

Tras las derrotas contra el Atlético y el Girona, Olmo ha explicado la charla que han tenido en el vestuario para revertir esta racha: "Ha ido bien, tenemos que hablar las cosas. Hay aspectos a mejorar y todo empieza en el entrenamiento".

Cuestionado sobre como reacciona Hansi Flick en momentos así y si a veces eleva el tono, Olmo ha confesado lo siguiente: "A veces sí y otras no. A veces nos tranquiliza por la situación. Con él Hablo en inglés. Cuando se enfada en alemán lo entiendo. Es un entrenador cercano con las ideas claras, sabe lo que quiere"

Olmo y Hansi Flick tienen buena sintonía / Valentí Enrich

La polémica por el gol de la victoria del Girona y la falta a Koundé ha levantado mucha polémica: "No nos fuimos contentos de este partido. No hay excusas. Las imágenes están allí. Si hubiéramos marcado las ocasiones que tuvimos.Dependemos de nosotros. Tampoco ayudrán..."

¿Era falta a Koundé?: "Jules llega primero, tocan balón pero le pisan. Era falta". Sobre el fuera de juego de Cubarsí en el Metropolitano Olmo explicó que "creo que el VAR no funcionaba. Tardaron mucho. Cuando tarda tanto tiene que ser gol, no podemos estar 10 minutos parados. Te corta el ritmo. Me acerqué al árbitro y me dijo que no funcionaba el VAR".

Soto Grado junto a Dani Olmo y Lamine Yamal en el Girona - Barça / AFP

Olmo no quiere focalizarse en estas polémicas: "Si hacemos las cosas como las tenemos que hacer, dependemos de nosotros aunque hay decisiones que no nos están ayudando. El fútbol es un juego de errores. La moneda no está cayendo de nuestro lado pero no es una excusa".

En Anoeta Olmo fue protagonista de una jugada similar que en ese caso fue sancionada: "Cada arbitraje es diferente. En directo no noté que tocaba a Take. A cámara lenta se puede notar pero era un contacto mínimo. Gil Manzano estaba delante y no la pitó".

Olmo es una pieza clave del Barça / Gorka Urresola

El egarense enriende que las derrotas provoquen que se cuestione todo pero está convencido de la idea de Flick: "No cambiaremos nuestro estilo, así hemos ganado cuatro títulos. Sabemos lo que hay que mejorar. En ocasiones quizá nos falta un poco de calma porqué nos cogen la espalda".

Olmo escucha a Flick / Valentí Enrich

Respecto a la Champions, el '20' barcelonista tiene fe en llegar lejos: "Será complicado y hay que cambiar muchas cosas. Somos el Barça y queremos jugar y competir por todo y es lo que haremos. La pasada temporada lo teníamos tan cerca pero nos sacaron esa final de las manos pero esto es motivación a día de hoy para volver a luchar y traerla a casa. Nos lo merecíamos y queremos demostrarlo que lo podemos hacer".

El retorno de Pedri es capital para el vestuario blaugrana: " Pedri es un jugador muy importante. Es de los mejores del mundo en su posición". La baja del canario está provocando que Olmo juega más retrasado: "Es una posición en la que puedo jugar. Me siento más cómodo de 10 o de 9, más arriba pero si el equipo me necesita es una posición en la que jugaré".

Pedri saltó por fin con sus compañeros para hacer parte con el grupo. / Marc Graupera/FC BARCELONA

El fichaje del portero de Sallent también genera unanimidad entre sus compañeros: "Joan Garcia es una pasada. Celebramos que esté con nosotros y nos está salvando en algunos momentos."Respecto a lo que sucedió con Araujo Olmo ha destacado su valentía.

Olmo está encadenando titularidades sin problemas y el egarense lo normaliza: "Físicamente me encuentro bien, hay cosas a mejorar pero las sensaciones son buenas. Cuando te lesionas no es bueno pero te enfocas en lo que se puede mejorar o que puedes hacer para minimiizarlo. He tocado con la tecla. Tengo 27 años y se lo que me va bien.".

Olmo no está de acuerdo con que se le cuelgue la etiqueta de jugador propenso a las lesiones: "He tenido lesiones con traumatismos que no se pueden controlar. Tuve lesiones musculares el año pasado pero no tantas ¿Etiquetas? No me considero frágil ni que me lesione tanto pero no me preocupa".

Lewandowski, Dani Olmo, Cubarsí / Dani Barbeito

Cuestionado en RAC1 si la actual es la mejor versión de Olmo, el mediapunta culé se muestra ambicioso:"Estoy en un buen momento pero el mejor momento está por llegar. Para eso vine, para ser importante".

La celebración de los goles Dani Olmo inspirada en el jugador de la NBA Damian Lillard la empezó a hacer en Alemania. El de Terrassa ha explicado que conoció a esta estrella del baloncesto norteamericanoy que "me sentí como un niño".

En un discurso de Víctor Font sobre la gestión de deco el precandidato citó a Olmo. ¿Le ha llegado este comentario? : "Me ha llegado pero tenemos que estar enfocados en jugar y ellos tienen que estar enfocados en lo suyo y no hablar de jugadores". Olmo explicó que es socio y que tiene decidido su voto para el 15 de marzo.

El día de las elecciones el horario del partido será a las 16:15horas. Olmo ha explicado que prefiere jugar por la tarde cuando el partido no es en casa ya que "Cuando juegas fuera y acabas a las tantas te vas a dormir muy tarde. Para el descanso no es bueno". Dani Olmo transmite serenidad y plena confianza en el futuro inmediato del Barça. Este es el camino para enderezar el rumbo del equipo.