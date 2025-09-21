Dani Olmo, un buen antídoto para combatir al Getafe

Dani Olmo es un especialista en espacios cortos. Su buen toque de balón y visión de juego entre líneas le permiten romper muros como el que este domingo puede presentar el Getafe en el Johan Cruyff. Olmo podría ser uno de los beneficiados de las rotaciones de Hansi Flick y todo apunta que es un partido ideal por sus características.

El egarense ha tenido un arranque de temporada complicado en el que Fermín le ha eclipsado en muchos momentos en la posición de media punta. El onubense está en un gran estado de forma, pero fue de los que más corrió en Newcastle, donde solo fue sustituido en el tiempo de descuento por Casadó.

Por tanto, frente al Getafe puede ser el turno de Dani Olmo, cuyo físico está respondiendo bien esta temporada y solo le falta engancharse a una dinámica positiva como hizo la pasada campaña. En este sentido, el conjunto azulón le puede venir bien ya que Olmo es un desatascador nato.

Dani Olmo y Pedri buscarán las vías para romper al Getafe / FC BARCELONA

José Bordalás planteará un partido con mucha presión y con todas las líneas juntas para que el Barça no encuentre espacios por el medio. En este sentido, el ex del Leipzig es un especialista en moverse en la zona de tres cuartos y romper líneas ya sea con algún regate o toque rápido del balón.

Dani Olmo puede ser el nexo ideal entre el centro del campo y la delantera, además de ayudar en la creación si hace falta con un Pedri y probablemente Casadó que estarán muy marcados de cerca. Olmo es un futbolista muy versátil capaz de moverse por muchas zonas del campo y generar agujeros que pocos pueden ver.

Una gran ambición

Además, la motivación del futbolista es alta ya que todavía no ha podido ver puerta esta temporada. Dio una asistencia frente al Valencia, pero es un jugador ambicioso que quiere mucho más.

Fue titular en Mallorca y Vallecas, mientras que salió en el segundo tiempo ante el Levante, Valencia y Newcastle. Hansi Flick sigue confiando en él y en su talento. Es un valor seguro al que dará confianza porque su participación es básica para los éxitos del Barça.

Dani Olmo tiene mucha complicidad con Hansi Flick / AP

Flick hizo solo una probatura de jugar sin un tercer centrocampista en Levante y la jugada no le salió bien. Raphinha sufrió por el centro y Flick reaccionó al descanso dando entrada a Dani Olmo para que se moviera en la zona de tres cuartos, devolviendo al brasileño a la banda izquierda por Rashford.

Así pues, este domingo no peligra el dibujo habitual y el nombre de Dani Olmo suena con fuerza para volver al equipo, igual que otros futbolistas como Casadó o Ferran Torres que dar las piernas frescas que Hansi Flick pidió en la previa del partido frente a los getafenses.