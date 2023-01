Dani Olmo: "El Barça siempre será un hogar para mí"

Recuerda que jugó en el club azulgrana seis años y que muchos compañeros en la selección juegan en el Camp Nou Con contrato hasta 2024, todavía no ha hablado de su renovación y le gustaría jugar en España

Dani Olmo siempre ha estado en la órbita del FC Barcelona. En el club hay muy buenos informes sobre él y no hace demasiado tiempo, durante la etapa de Ronald Koeman en el banquillo, el club se planteó su regreso porque el técnico holandés pidió su fichaje. La situación económica impidió que el Barça se lo pudiera plantear en serio. Pero en el futuro, ya se verá.

En una entrevista a Bild, el jugador del R.B Leipzig reconoce que Can Barça siempre será su casa. Y a tu casa nunca le cierras las puertas. ¿Nostalgia del Barça? "Jugué allí durante seis años cuando era joven. Siempre será un hogar para mí. Muchos de mis amigos de la selección nacional juegan allí", afirma. A Olmo, además, le gustaría volver algún día a la liga española. "Quiero volver alguna vez, será genial. España es mi país, mi liga. Mi familia y amigos viven allí. Pero no estoy sólo atado a España. Lo más importante para mí es jugar en un club donde me siento querido e importante".

Olmo tiene contrato con el club alemán hasta junio de 2024 y no sabe qué le deparará el futuro. Está centrado en el fútbol y todavía no ha hablado con el Leipzig de una posible renovación, aunque admite que posiblemente lo haga en breve. "Tengo mi asesor que se encarga. Yo solo me enfoco en el fútbol. He hablado con Max Eberl varias veces, pero hasta ahora no sobre el tema. Quizás volvamos a hablar de eso aquí en el campo de entrenamiento. Veremos que pasa. Todo es posible".

Uno de sus próximos retos será la eliminatoria de la Champions contra el Manchester City, uno de los mejores equipos del mundo actualmente y uno de los favoritos para levantar el título. Sin duda, el duelo ante los ingleses será un reto mayúsculo para el Leipzig. Preguntado sobre quién le da más miedo, si Guardiola o Haaland, Olmo prefiere decantarse por la fuerza del equipo citizen. "Es difícil elegir un nombre en un equipo como este. También hay jugadores como De Bruyne y Bernardo Silva. Pero también tenemos suficientes buenos jugadores para desafiarlos. Va a ser difícil", reconoce.

El delantero fue uno de los integrantes de la selección española que participó en el Mundial de Qatar 2022. Luis Enrique siempre confió en sus capacidades. El adiós del técnico asturiano lo vivió con tristeza. "Me encantó trabajar con él. Con él, te sientes como si estuvieras en una clase de escuela en cada reunión, en cada discurso, porque aprendes mucho. Tengo que agradecerle por todos estos años", asegura.