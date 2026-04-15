Dani Olmo, sobre el arbitraje: "No nos van a regalar nada, casi que nos van a quitar"

Varios jugadores azulgranas comparecieron ante los medios en zona mixta tras el partido para mostrar su lógica decepción por el resultado, aunque también dejaron claro que se van satisfechos con el planteamiento y con el rumbo del proyecto. Uno de ellos fue Dani Olmo, que con su habitual discurso sincero y autocrítico reconoció que el equipo no cumplió el objetivo.

El centrocampista de Terrassa no escondió su frustración e incluso dejó un mensaje claro en referencia al arbitraje de Clément Turpin: “Queríamos el pase, pero sabemos que teníamos que hacer mucho más. No nos van a regalar nada, casi que nos van a quitar”, aseguró, en unas palabras que sonaron a crítica al colegiado.

Al ser preguntado, esta vez de manera más directa, sobre la polémica arbitral, el centrocampista aseguró sorprendido que "hubo dos acciones dudosas, como un penalti y la expulsión”. Aun así, quiso centrarse en el crecimiento del equipo: “Somos muy jóvenes y esto es una experiencia para los próximos años, vamos a seguir”.

Sobre el partido, destacó el planteamiento rival: “El Atleti juega bien y sabía cómo hacernos daño, quizá saltamos tarde a la presión”, alabando el juego del equipo del Cholo Simeone, a la vez que quiso mandar un claro mensaje de ambición: “Llevamos dos años cayendo parecido, pero la idea es clara y el proyecto es exitoso”, concluyó Olmo.

Frenkie de Jong, optimista

El centrocampista azulgrana, que regresó a los terrenos de juego ayer, también compareció tras la eliminación en Champions con un mensaje de orgullo y optimismo pese al golpe. “Hemos hecho muy buen partido, nos hemos dejado la vida y lo hemos intentado todo”, aseguró, lamentando que “la suerte no estuvo de nuestro lado”.

El holandés, que ingresó en el terreno de juego en el minuto 81 por Gavi, explicó que la expulsión de Eric García condicionó por completo el encuentro: “Con uno menos siempre es más difícil. Nos hemos dejado la vida, pero no ha sido suficiente”. Aun así, quiso poner en valor el proyecto y destacó que “estamos en el buen camino, con un equipo joven y de talento que puede luchar por todas las competiciones”.