Dani Olmo apadrina el libro autobiográfico de Martí Bach 'Pilota aturada' ('Pelota parada')

3 de febrero del 2023. Ese día, la vida de Martí Bach se detuvo en seco. Era un viernes como cualquier otro, con clases y extraescolares. Pero una frase cambió todo: «Martí, tienes cáncer en la sangre». Tenía 13 años.

A partir de ese día, comenzó una larga lucha contra la leucemia que se alargaría durante dos años. Un proceso duro, con ingresos, tratamientos, cambios físicos y emociones intensas, que Martí decidió relatar en un diario personal. Así nació 'Pilota aturada' ('Pelota parada'), un testigo crudo de su lucha, escrito con lenguaje directo y cargado de metáforas futbolísticas.

Apasionado del fútbol y del Barça, Martí construye el relato como un partido: cada capítulo se abre con una cita de una figura destacada del mundo del fútbol y avanza entre derrotas, esperas y pequeñas victorias. "Era un disparo envenenado, directo a portería… pero lo he parado", escribe en el tramo final del diario, resumiendo el espíritu de superación que atraviesa toda la obra.

Un encuentro muy especial

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, el FC Barcelona, a través de la Fundación Barça, ha querido dar visibilidad a esta historia. El jugador azulgrana Dani Olmo, conocedor del caso de Martí, protagonizó un encuentro muy especial con él en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Durante el encuentro, Dani Olmo le hizo una dedicatoria que formará parte del libro, que verá la luz estos días. Fue un encuentro sencillo pero intenso emocionalmente, marcado por la complicidad entre dos “enfermos” del fútbol y por un mensaje compartido de esperanza y compromiso. El libro también cuenta con un prólogo escrito por la directora general de la Fundación Barça, la Dra. Marta Segú.

Dani Olmo ha participado en diversas iniciativas solidarias y, en el caso del cáncer infantil, ya había colaborado anteriormente con la Casa Xuclis, centro de alojamiento para familias con niños en tratamiento oncológico prolongado. Martí vivió allí ocho meses durante la fase más intensa del tratamiento, una experiencia que también queda reflejada en el diario.

Ahora Martí tiene ya 17 años y ha vuelto a hacer lo que más quiere: jugar al fútbol. En su diario no ha quedado sólo la crónica de una enfermedad, sino el relato de un adolescente que ha aprendido que, hasta el último minuto, el partido no ha terminado.

Esta acción se enmarca dentro del programa Pulseras Blaugranas, que tiene como objetivo principal mejorar el bienestar emocional de niños y adolescentes con enfermedades graves que están hospitalizados, así como el de sus familias, durante el proceso de la enfermedad. Lo hace mediante la creación de espacios y ambientes más amables en los hospitales, que favorezcan el acompañamiento emocional y ayuden a hacer más llevadera la enfermedad.