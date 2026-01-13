Dani Güiza se sincera: ”Me vetó un jugador del Barça y nunca se lo perdonaré"

Dani Güiza encamina la recta final de su carrera. Comenzó en categorías menores de España antes de consolidarse en el fútbol profesional. Tras pasar por varios equipos modestos, su gran oportunidad llegó en Getafe, donde destacó por su capacidad goleadora y su olfato en el área, lo que le permitió dar el salto a la primera división y llamar la atención de clubes más grandes.

El punto culminante de su trayectoria llegó en RCD Mallorca, donde en la temporada 2007‑2008 se convirtió en máximo goleador de la Liga con 27 goles, logrando la Bota de Oro al ser el jugador europeo con más tantos en competiciones nacionales. Ese éxito le abrió las puertas de la selección española, con la que ganó protagonismo internacional y participó en torneos importantes como la Eurocopa 2008, que España ganó, consolidando su nombre en el fútbol europeo.

Tras su éxito en España, Güiza se marchó al Fenerbahçe. Con los años, ha ido perdiendo protagonismo en la élite y continuó jugando en equipos de categorías inferiores y regionales, como el CD Rayo Sanluqueño, equipo en el que compite ahora, demostrando su pasión por el fútbol y prolongando una carrera que abarca más de dos décadas.

Guardiola quiso a Dani Güiza

"Lo peor que hice en mi vida, por eso me echaron del Mundial. Estar en la prensa del corazón me cerró puertas. Yo creo que por eso no me firmó el Barça ese año, con Pep Guardiola", dice Dani Güiza en el pódcast de 'El Cafelito' de Josep Pedrerol.

¿Guardiola te quería?, pregunta Pedrerol. "Sí", responde Guiza. "Y hubo un jugador que no porque iría toda la prensa del corazón hasta allí. Sé quién es y no lo voy a decir nunca. En mi casa se sabe, está claro, pero fuera no lo sabe nadie. Era un jugador español y tenía mucho peso. A mí no me gusta que se sepa. Si no firmé, es porque Guardiola le hizo caso. Si me llama el Barça tenía que firmar sí o sí. No se me va a quitar nunca, porque se va a hacerle daño a una persona, sin sentido. No le voy a perdonar nunca", concluye el futbolista del CD Rayo Sanluqueño, ex del Mallorca, Getafe o Fenerbahçe y de la selección española.

La final de su carrera, en Andalucía

Dani Güiza sigue jugando al fútbol en la temporada 2025‑2026. A sus 44‑45 años ha decidido no retirarse y firmó por el CD Rayo Sanluqueño, un club que milita en la Primera Andaluza (fútbol regional en España), donde continúa compitiendo y aportando su experiencia sobre el campo.

Este fichaje fue anunciado en julio de 2025, con un contrato que se extiende hasta junio de 2026, por lo que sigue activo como jugador durante esta temporada.