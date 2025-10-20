Dani García, jugador del Olympiacos: "¿Si entiendo a Lamine? Con 18 años yo estaba en Alicante y sin cobrar un año"

Dani García , ex centrocampista del Athletic y ahora uno de los jugadores fijos de José Luis Mendilibar en el Olympiacos, asegura que llegan al Estadio Olímpico "sin presión a mis 35 años" y dispuestos a competir para lograr el objetivo de pasar a la siguiente fase de la Champions. El veterano futbolista de Zumarraga defendió a Nico Williams, a Lamine Yamal, elogió a Pedri y pone al Barça de Flick por delante del Madrid de Xabi Alonso de cara al inminente clásico de LaLiga del domingo 26.

Dani García atendió este lunes a los icrófonos de 'Radio Marca' en la previa del partido del conjunto griego frente al Barça en la tercera jornada de la Champions, pero como es lógico le preguntaron por la actualidad del fútbol español. Sobre el clásico, el jugador vasco consideró que "llega mejor el Barça. Además de llevar un año con el entrenador, creo que todavía no se está viendo todavía todo lo que quiere Xabi Alonso (del Madreid), por eso veo mejor al Barça".

El jugador del Olympiacos concedió que por la calidad de la plantilla, "todos sabemos que (el Madrid) te puede reventar el partido en un momento, pero a la hora de presionar y llevar el partido aún le falta y en el caso de Flick (en el Barça) lo tienen claro. Todos sabemos que los cambios cuesta, pero seguro que en un poco de tiempo Xabi lo conseguirá y podrá imponer su idea".

Pedri, a la altura de Lamine

Muchos consideran que no se reconoce a Pedri su talento y su excelente momento de juego, pero Dani García dijo no estar de acuerdo. "¿Pedri? Aquí, todo el mundo habla de él al mismo nivel que Lamine. A todo el mundo le flipa como futbolista; está a un nivel increíble de los mejores del mundo junto a Vitinha", afirmó.

Igualmente defendió a Lamine Yamal y consideró que no es bueno someterle a una presión exagerada. "Creo que es perjudicial comparar a Lamine con Messi. La comparación es mala porque cada jugador es diferente. Tiene cosas de él al ser zurdo, la forma de jugar... pero es muy joven y hablar de Messi son palabras mayores".

También se está hablando mucho sobre la vida privada de Lamine Yamal y sobre su entorno, y Dani García cuestionó a los que lo hacen. "¿Si entiendo lo que le pasa a Lamine con 18 años? Yo, con 18 años, estaba en Alicante y sin cobrar todo el año... (risas), yo no sé si con 18 años te puede cambiar la vida el dinero. A veces nos dejamos llevar por las noticias que salen de una persona y hay que mirar la veracidad de esas noticias".

El centrocampista del Olympiacos puso en valor la carrera de Lamine. "Conseguir lo que ha conseguido y estar en el foco es difícil. Como todos, tienes gente que te ayuda y gente que no; Lamine y yo mismo, también tendré gente que me aconseje bien. No es fácil ser jugador del Barça y con esa edad. Espero que a partir de este partido con nosotros le vaya bien".

Contento por Nico Williams

Dani García no está preocupado por el nivel de los rivales que les ha tocado en la Champions (Arsenal, Barça, Real Madrid); al contrario: "En Champions no hay calendario fácil excepto para los gallos de la competición. La pena es que en el primer partido en casa, contra el Pafos, no conseguimos marcar. Nosotros intentamos competir para pasar a la siguiente ronda, estamos para competir, no para disfrutar del momento".

Finalmente, valoró la decisión de Nico Williams de seguir en el Athletic: "Prefiero verlo en Bilbao (que no en el Barça) y creo que fue una decisión acertada (seguir en su actual club). La gente que lo ve desde fuera no sabe lo que es jugar en el Athletic siendo de Bilbao y puede pensar otra cosa, pero creo que ha acertado al dar valor al proyecto y ser un espejo para los más jóvenes y conseguir cosas también en el Athletic".