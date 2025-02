Dani Alves sube un video en sus redes entrenado en la Ciutat Esportiva

Dani Alves sorprendió a todos al subir un video en su red social 'X' donde se le puede ver entrenando en la Ciutat Esportiva del Barça y, además, vestido con la equipación del FC Barcelona. El brasileño acompañó el vídeo con un texto en español que decía lo siguiente: "!!!No importa que digan; las grandes historias si escribe solo y Dios!!!". En las imágenes se puede apreciar al exfutbolista ejercitándose en solitario en las instalaciones del Barça en Sant Joan Despí. Sin embargo, las imágenes no son actuales y fuentes del Barça confirman que el Alves no se encuentra entrenando en la Ciutat Esportiva en estos momentos.

En marzo de 2024, el exfutbolista obtuvo la libertad provisional bajo fianza de un millón de euros, luego de cumplir más de un año en prisión preventiva. Esto se otorgó bajo estrictas condiciones, incluyendo la entrega de sus pasaportes y la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad judicial. La decisión se tomó debido a que ya no se consideraba un riesgo de fuga, en parte por su alta notoriedad pública.

SIGUE COMO LEYENDA

Pese a ser imputado, el Barça mantiene a Dani Alves en su lista de leyendas. Una lista donde aparecen los grandes jugadores que vistieron la camiseta del equipo azulgrana en toda la historia. En un primer momento, se decidió sacar su nombre de dicha lista. Sin embargo, se le volvió a incluir hasta que no se dictamine una sentencia firme.