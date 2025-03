Dani Alves estudia denunciar a Pumas de México

La sentencia de la Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), por la cual el exfutbolista Dani Alves fue absuelto del delito de agresión sexual por el que fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona, está teniendo muchas consecuencias derivadas. Una de ellas, según adelantó El Universal de México es que el ex jugador del Barça y de la selección de Brasil entre otros muchos equipos estudia demandar a Pumas, su último club profesional antes de que estallara el caso.

Según la información del citado medio azteca, la intención de Dani Alves sería restituir su imagen así como reclamar los numerosos contratos deportivos y de patrocinio que perdió a raíz de su condena y posterior condena a cuatro años y seis meses de prisión, de los cuales cumplió 14 meses entre el 20 de enero de 2023 y el 25 de marzo de 2024.

Entre esas acciones estaría la de denunciar a Pumas para reclamar las cantidades económicas del acuerdo contractual que había sido rescindido de manera unilateral por el equipo de la Liga MX después de demandar a Alves por incumplimiento de contrato.

Obviamente, Dani no regresó a México al estar encausado y posteriormente ser condenado, y cuando fue puesto en libertad seguía sin tener permiso para abandonar España. Ahora, tras ser absuelto, el ex internacional brasileño ha puesto en manos de sus abogados el caso y estos estudiarían la presentación de una demanada contra Pumas por daño moral, difamación y rescisión unilateral de contrato.

Dani Alves fue presentado el 22 de julio de 2022 como nuevo jugador de Pumas para la campaña 2022/23 tras desvincularse del FC Barcelona en el que había jugado los últimos meses en una segunda etapa en la entidad.

Según la información de El Universal, la entidad mexicana estableció una compensación de tres millones de dólares, al establecer que el brasileño se aprovechó de un permiso del equipo por una situación personal para afrontar las acusaciones en su contra. Dani Alves defiende que no abandonó la disciplina del conjunto azteca sino que se vio obligado a permanecer en España debido a las circunstancias y que, por lo tanto, no incumplió el contrato. La sentencia del TSJC no es firme y puede ser recurrida por todas las partes al Tribunal Supremo.