Dan por segura la renovación de Szczesny

Wojciech Szczesny llegó al Barça con la temporada ya iniciada para cubrir la baja de larga duración de Marc André Ter Stegen. El guardameta polaco, que se había retirado en verano, aceptó el reto de volver tras ser convencido por Robert Lewandowski y Hansi Flick.

Fue suplente hasta el inicio de 2025. Debutó en Barbastro en la Copa del Rey y el técnico alemán apostó por él en la Supercopa de España. Después se hizo con la titularidad en detrimento de Iñaki Peña. Con él en la portería, el Barça no conoce la derrota. Ha tenido grandes actuaciones y el director deportivo del club, Deco, ya apuntó en una reciente entrevista con SPORT la opción de alargar su estancia en el club azulgrana un año más si él quería.

El portero, en una reciente entrevista, dijo que no ha llegado todavía el momento de hablar de futuro porque quiere centrarse en lo que queda de temporada, aunque dejó claro que está muy a gusto en el club y en la ciudad. Su representante, Joshua Barnett, está seguro de su continuidad. "Tek está encantado en Barcelona y el Barça está muy contento con Tek, por lo que nos pondremos fácilmente de acuerdo. Cuando se dé el momento nos entenderemos rápidamente y no pondremos problema alguno para que renueve su contrato", ha explicado a 'Jijantes'.

Barnett insiste en que el portero está ahora centrado en lo que queda de temporada y en la resolución de todos los títulos en juego, pero tiene claro que no habrá ningún problema para que el meta polaco siga en el Barça: "Estamos en el momento más importante de la temporada y quizá no sea el momento para hablar de ello, pero insisto que una vez nos pongamos a trabajar en ello no habrá problemas y nos entenderemos con mucha facilidad".