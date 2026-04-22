"Si dan ese dinero, que se vaya": Italia empieza a asumir la pérdida de Bastoni

Luca Toni no se mordió la lengua. En el podcast 'Cose Scomode', el ex delantero soltó lo que muchos en Italia piensan pero pocos se atreven a decir: "Si de verdad dan 70-80 millones, yo también lo dejaría ir". Una frase que resume el estado de ánimo en torno al futuro de Alessandro Bastoni y que en Barcelona han escuchado con mucha atención.

Y es que, como ya contamos en SPORT, el Barça ha alcanzado un principio de acuerdo con el propio Bastoni para las próximas cinco temporadas. Ahora falta lo más difícil: convencer al Inter de soltarlo.

Toni fue más allá en el debate y dejó otra perla al hablar de comparaciones con otros jugadores de su generación: "Bastoni siempre ha sido el mejor defensor del fútbol italiano". Sin matices, sin rodeos. Y precisamente ese estatus es lo que complica la negociación. El Inter parte pidiendo 70 millones fijos, mientras el Barça mueve sus fichas en torno a 45-50 millones más algún jugador joven. Nombres como Bardghji o el portero Yaakobishvili han sonado como moneda de cambio.

El propio Toni admitió que la cifra de 70-80 millones la había leído en prensa. Pero el mercado la avala: Transfermarkt valora a Bastoni exactamente en 70 millones. La realidad es que el central quiere salir, el Barça lo quiere fichar y el Inter lo sabe. Ausilio ya ha pedido públicamente al club blaugrana que mueva ficha. La negociación es inminente.

Jugadores como Bastoni, zurdo, constructor, elegante y ganador, no aparecen cada temporada. Italia lo sabe. Y el Barça también.

Luca Toni, en el podcast / X

Una oportunidad histórica para la defensa blaugrana

El Barça lleva tiempo buscando un central de perfil moderno, capaz de participar en la construcción desde atrás y de dar un salto de calidad a una línea defensiva que ha sufrido demasiado esta temporada. Bastoni es exactamente ese perfil. No es solo un defensa que defiende bien, es un jugador que piensa el juego, que sale con el balón, que se asocia. En el sistema de Flick, encajaría como un guante.

La operación, además, llega en un momento clave. Bastoni ha tenido una temporada irregular tanto con el Inter como con la selección italiana, lo que ha rebajado ligeramente su cotización respecto a temporadas anteriores. El Barça ha detectado esa ventana y ha actuado con rapidez. El principio de acuerdo con el jugador es una señal clara de que el club blaugrana va en serio y no está dispuesto a dejar escapar esta oportunidad.

El central, por su parte, tiene las ideas muy claras. Según ha trascendido, para Bastoni solo existen dos opciones: renovar con el Inter o firmar por el Barça.

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Eso sí, no será fácil. El Inter no regala a sus cracks y Ausilio es un negociador duro. Pero las vías existen, los nombres sobre la mesa también, y la voluntad de todas las partes apunta hacia un acuerdo. El verano acaba de empezar y el Barça ya tiene su gran objetivo identificado. Ahora toca cerrar.