¿Por qué Dan Burn, jugador del Newcastle y rival del Barça en Champions, tiene cuatro dedos en su mano derecha?

La historia de Dan Burn merece protagonizar una serie de Netflix. El aficionado de infancia del Newcastle United que consiguió un gol soñado en la final de la Carabao Cup ante el Liverpool para acabar con una sequía de 70 años sin títulos y que se enfrenta hoy al Barça en una noche de Champions mágica para las 'Urracas' en la ida de los octavos de final. A sus 33 años, este atípico lateral zurdo de 2,01m de altura demuestra que nada es imposible y que nunca es tarde para pasar a la historia: su nombre ya está grabado con letras de oro en Saint James' Park.

Con 11 años, le echaron de la cantera del club después de ingresar en la academia siendo un niño más que soñaba con imitar a Alan Shearer. Solo dos años después de aquel traumático episodio, Dan Burn sufriría un accidente doméstico cuando, trepando una valla, se le quedó enganchado el dedo anular de la mano derecha y se lo tuvieron que amputar de raíz. A los 13 años, se quedó sin dedo y dejó el fútbol en un segundo plano, olvidándose de su sueño de ser futbolista profesional.

Con 17 años empezó a trabajar en un supermercado para pagarse sus estudios, y ni en sus mejores ilusiones entraba la posibilidad de jugar en la Premier League. "Odiaba colocar los productos en las estanterías. Me sentía decepcionado y los clubes elegían a mis amigos para jugar y yo me tenía que quedar en casa. Por eso siempre tuve un plan B". Cuando ya lo daba todo por perdido, un club de Cuarta División le firmó para su equipo juvenil, y aquello fue el principio de su despegue en la élite: con 19, firmó por el Fulham, se curtió en Yeovil Town, Birmingham City y Wigan Athletic antes de llegar a Brighton en 2018.

El sur de Inglaterra y el sonido de las gaviotas cambió su vida. Allí se convirtió en un central de dos metros reconvertido a lateral zurdo con una habilidad con balón y una coordinación impropias de un fubolista de su estatura. El Newcastle United pagó 15 millones de euros por su fichaje en enero de 2022, y el resto es historia. Acababa de cumplir el primer sueño de su infancia: debutar en Premier con el equipo de su vida.

Titular ante el Barça

Tras aquel episodio, Dan Burn sigue siendo un fijo en el once de Eddie Howe. Esta es su quintatemporada defendiendo los colores del Newcastle. Hoy en Champions es titular en el eje de la defensa junto a Malick Thiaw, acompañado de Lewis Hall y Kieran Trippier en los laterales.

Burn, ya internacional con Inglaterra, ha disputado 34 encuentros esta temporada con el Newcastle, ha marcado 1 gol y ha regalado 5 asistencias. Esta noche ante el Barça, el veterano defensor inglés confía en aprovechar su buen juego aéreo en ambas porterías del terreno de juego.