Los otros damnificados del lío de la portería del Barça

Es muy difícil, por no decir imposible, encontrar un equipo en el mundo que tenga tres porteros del nivel y la categoría de los que militan en el FC Barcelona. Joan Garcia es el presente y futuro azulgrana, guardameta para muchos años. Y la trayectoria de Wojciech Szczesny y de Marc-André Ter Stegen está fuera de toda duda después de más de una década al máximo nivel. El 'problema' es que el polaco ha renovado aceptando un papel muy secundario que podría asumirlo perfectamente un canterano y el alemán no entra en los planes de la entidad, aunque parece dispuesto a quedarse y no salir en el mercado invernal.

David Bernabeu analiza la victoria del Barça en Guadalajara / David Bernabeu

La convivencia de estos tres grandes guardametas debería, en condiciones normales, ser muy positiva y fructífera para el FC Barcelona, pero lo cierto es que también ha creado unos 'efectos secundarios': unos han tenido que salir cedidos y otros ven como el 'tapón' tapa sus ilusiones.

¿Cómo les va a los guardametas cedidos?

En el primer apartado, encontramos los casos de Iñaki Peña, Áron Yaakobishvili y Ander Astralaga. El alicantino debió salir después de que Hansi Flick le relegara de la titularidad en detrimento de Szczesny cuando llegó tarde a la charla previa de la pasada semifinal de la Supercopa de España.

El Elche acogió con los brazos abiertos a un Iñaki Peña que renovó con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2029. Empezó siendo el suplente del veterano Dituro, pero pronto le dio Eder Sarabia la oportunidad y el alicantino la ha sabido aprovechar al máximo, con actuaciones muy destacadas, como en el empate 2-2 contra el Real Madrid.

Iñaki Peña detiene un mano a mano ante Mbappé / Associated Press/LaPresse / LAP

Iñaki ha encajado 14 goles en 10 partidos y ha logrado sumar tres porterías a cero (ante Oviedo, Athletic Club y Girona). La cesión, para liberar salario y poder inscribir a Tek, no contempla ninguna opción de compra, por lo que Peña regresará la próxima campaña al FC Barcelona en un escenario que se espera más despejados.

También juegan a préstamo en la categoría de plata el meta titular la pasada campaña del Barça Atlètic, Ander Astralaga, y el del juvenil campeón de Europa, Áron Yaakobishvili. El internacional sub-21 con Hungría, de 19 años, también se ha hecho con un puesto en el once titular, en este caso del Andorra y desde el primer día. Especialmente brillante fue su actuación en el último partido de los del Principat, la victoria por 0-1 en el José Zorrilla. Áron ha encajado 17 goles en 12 partidos y en dos (Granada y Valladolid) se mantuvo imbatido. Con contrato hasta 2028, en el club es uno de los metas más considerados de cara al futuro.

A Ander Astralaga se le han abierto las puertas del Granada, pues Luca Zidane suele ser el titular, pero ahora concentrado con Argelia en la Copa de África de Argelia. El vasco ha logrado ser de la partida en 5 partidos, en los que ha ha recibido 6 tantos. No encajó en la victoria 0-1 en el feudo de la Cultural Leonesa. El de Berango finaliza contrato el próximo 30 de junio, ampliables a dos años más.

Kochen y Eder Aller, a la espera

En cuanto a los metas de la cantera que siguen en el Barça, Diego Kochen y Eder Aller han tenido que cambiar sus 'hábitos' del día a día tras el regreso de Ter Stegen. El de Miami llegó a ser el segundo portero del primer equipo cuando el alemán y Joan Garcia estaban lesionados, lo que le impidió jugar el Mundial sub-20 con la selección de estados Unidos. Ahora, ni siquiera ha podido viajar ni a la Copa del Rey ante un Primera RFEF, pues Flick se llevó a Guadalajara a Ter Stegen, Szczesny y Joan Garcia. Ni pudo alcanzar su convocatoria número 80, pese a no haber podido debutar todavía.

Diego Kochen, de 19 años y que tiene contrato hasta 2028, es uno de los guardametas con mayor futuro que se contempla desde el club, igual que el leonés Eder Aller, de 18 años, y que tras 12 convocatorias esta temporada con Hansi Flick, también se ha visto relegado a un plano más secundario.