Damià Abella apuesta por Joao Pedro: "Es un falso 9 perfecto que se inflaría a marcar goles en el Barça"

Damià Abella jugó 23 partidos con el primer equipo blaugrana, diez de ellos titular, a las órdenes de Rijkaard. Después de su explosión en el Barça en la temporada 2004-05, el ampordanés logró encadenar once temporadas con un nivel notable. En el Rácing, Osasuna, Betis y Middlesbrough Damià se consolidó como un lateral sólido y regular.

Su carrera como futbolista finalizó en Inglaterra y en las islas británicas se inició como técnico al más alto nivel. Después de iniciarse en el staff del Figueres y en la Federació Catalana, en Inglaterra se unió al proyecto de Xisco Muñoz como entrenador asistente en el Watford.

Damià trabajó en este club des de enero del 2021 hasta octubre del 2022. En este año y medio coincidió con Joao Pedro. Posteriormente Damià se unió al West Bromwich Albion, club en el que ha trabajado como analista hasta el final del presente curso.

Damià Abella, en una imagen dirigiendo en el West Bromwich / West Bromwich

SPORT se ha puesto en contacto con Damià Abella para valorar la posibilidad de que este atacante brasileño acabe siendo este verano jugador del Barça.

El analista catalán nos radiografía al actual futbolista del Chelsea con el conocimiento de haber convivido con él durante una temporada y media: "Joao Pedro era un chico muy joven cuando lo conocí, tenía 18 o 19 años. Nos ayudó a conseguir el ascenso a la Premier League. Puede jugar de delantero centro, extremo y mediapunta" .

¿En qué ubicación Joao Pedro destaca más? Damià no lo duda: "Centrado es mejor ya que dispone de mucho talento pero también puede caer a una banda y regatear."

João Pedro, el delantero del Chelsea lo pondrá todo de su parte para fichar por el Barça / PETER POWELL

Aunque puede funcionar en diferentes posiciones, el exjugador del Barça entiende que su demarcación ideal es evidente: "Podría funcionar con otro delantero centro a su lado pero como falso nueve es perfecto. Joao Pedro técnicamente está muy dotado. Tiene mucho talento para resolver acciones del juego, tiene talento para el pase, talento para el dribling. es muy completo en todas las facetas del juego".

El Barça lo tiene en su radar gracias a un alto rendimiento en el Chelsea pero Damià Abella ya advirtió de su gran potencial en el Watford: "En ese momento ya demostraba un talento abrumador. En aquel momento jugando en la Championship ya le veíamos un potencial para estar entre los mejores delanteros de la Premier League".

LONDON (United Kingdom), 04/05/2026.- Joao Pedro (L) of Chelsea in action against Morato of Forest during the English Premier League match Chelsea FC against Nottingham Forest, in London, Britain, 04 May 2026. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications / ANDY RAIN / EFE

Joao Pedr, de 24 años, fue la gran sorpresa de la convocatoria de Ancelotti para el mundial. Su ausencia con la canarinha generó mucha polémica y comentarios. Damià Abella nos describe su manera de ser fuera de los terrenos de juego: "Joao Pedro es muy brasileño, le gusta mucho la vida social. Hay que saberlo motivar y exigirle. Tiene su personalidad muy marcada. Se sabe bueno pero en ningún caso es un chico arrogante y tiene buen corazón".

Damià Abella estuvo muy atento a la evolución de Joao Pedro en el Watford. El conjunto inglés lo fichó del Fluminense siendo un jugador todavía por explotar: "Le faltaban números. A Joao Pedro le faltaba traducir su talento en más goles y asistencias. En la definición no es un rematador puro".

João Pedro, objetivo del Barça, no irá al Mundial 2026 con Brasil / joaopedro.oficial

Para que los aficionados culés entiendan que tipo de jugador es, Damià lo compara con nombres muy conocidos: "No es un Lewandowski o Luis Suárez, Es más un perfil más parecido a Patrick Kluivert o Firmino pero más atlético para poder correr a los lados".

Cuando se piensa en un fichaje para el Barça la clave es saber imaginar su adaptación al estilo de juego del conjunto blaugrana: "Joao Pedro es un jugador que en el Barça rodeado de grandes futbolistas como Lamine, Fermin o Raphinha se puede inflar a marcar goles".

Damià destaca el juego aéreo del delantero de 24 años y entiende que su fichaje sería un acierto no solo a corto plazo: "Está en un momento perfecto para ir al Barça. Tendría cuatro o cinco años mínimo para rendir a un gran nivel."

Damià Abella, el día que se despidió de Osasuna / EFE

La clave para ello sería el contexto que se encontraría y en este aspecto Damià no ve ningún problema: "Creo que un entrenador como Flick es el ideal para gestionarlo. Con un técnico con mano dura y sin saberte relacionar bien con los jugadores tendría más dificultades para rendir a causa de su temperamento. Es un jugador que necesita un entrenador con mano izquierda".

El Barça está dispuesto a ofrecer mucho dinero por Julián pero si el Atlético se niega a escuchar las ofertas del Barça lo más probable es que el conjunto blaugrana traslade su interés en joao pedro. La duda es si sería conveniente ofertar tanto dinero por un futbolista como Joao Pedro.

Joao Pedro celebra el gol al AEK Atenas / AFP

Le trasladamos esta cuestión a Damià y establecemos la cifra de 100 millones como un posible precio a pagar: "Cien millones son muchos aunque creo que si el Barça los pagara esto no afectaría a Joao Pedro ya que tiene personalidad de sobras para asumir esta carga. No tengo ninguna duda con su talento y nivel . Es un chico con un buen carácter aunque con un punto muy brasileño que hay que saber llevar".

Damià entiende que un punto de mejora de Joao Pedro es la presión, un aspecto en el que no es constante y necesita estar en su mejor momento de activación para aplicarla con rigor.

Veremos si Flick tendrá que asumir este reto o el Barça será capaz antes de cerrar a Julián Álvarez. Si el argentino no llega al Barça y lo hace Joao Pedro, el actual '9' del Chelsea lo tiene casi todo para explotar de blaugrana.