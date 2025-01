Da Luz ilumina el camino de la Champions

Lisboa, capital portuguesa, trae malos recuerdos al Barça. Para ser justos, trae malos recuerdos al Barça del pasado, que no tiene nada que ver con el Barça del presente. De hecho, el peor recuerdo en Da Luz tuvo como protagonista al Bayern, cuyo entrenador entonces respondía al nombre de Hansi Flick, que hoy dirige a los blaugrana.

De la plantilla de entonces a la de ahora han cambiado tantas cosas que en aquel once aparecían Ter Stegen (hoy lesionado) y de Jong (hoy no indiscutible). En el banquillo estuvo Iñaki Peña (hoy titular si no pasan cosas raras), Araujo (hoy capitán) y Ansu Fati (hoy en tierra de nadie).

Batallitas de viejos

En definitiva, lo que pasó aquel mes de agosto de 2020 es una de esas batallas perdidas y recordadas por los abuelos y que interesan poco o nada a Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Marc Casadó, Raphinha, Pedri y compañía. Ni lo vivieron ni tienen ningún interés en recordarlo. El pasado es aquello que permite a los viejos hacerse los interesantes mientras los jóvenes siguen haciendo planes de futuro. Y todos ellos están escribiendo en este momento su propia historia en el Barça. Ni les interesa lo que pasó con el Bayern, al que esta temporada golearon 4-1, ni tampoco han viajado a Lisboa para escuchar batallitas aburridas y derrotistas de quienes vistieron antes la camiseta del Barça. ¡Vaya palo!

Bruno Lage, en el entrenamiento previo del Benfica a la Champions / EFE

El Benfica espera en Da Luz al segundo clasificado de la Champions, solo por detrás del Liverpool, que está a tres puntos. Los portugueses son conscientes de que llega uno de los equipos más en forma de Europa y ese es el referente. Muy por encima de la racha que dice que en la Liga solo han sumado 6 puntos de 24 posibles, divididos en una victoria, tres empates y cuatro derrotas. Se trata de la peor racha de la historia del club en el torneo de la regularidad, igualando la que protagonizó el Barça de Frank Rijkaard la temporada 2007-2008. Paradójicamente, estos números nada tienen que ver con las sensaciones de un equipo que ha sido capaz de golear dos veces al Real Madrid, ganar en Dortmund y luchar por el liderato de la Fase Liga con el Liverpool.

Anomalía histórica

Tiene una explicación y, aunque no sea sencillo encontrarla, todo apunta a varios factores: la juventud de la plantilla, que la convierte en irregular, los arbitrajes lamentables que, jornada a jornada, sufre el Barça en una Liga preparada para que la gane el Real Madrid, y también la motivación que supone para un equipo tan lozano competir por un título que el club no gana desde hace diez años.

Por lo que sea, desde que los de Flick cayeron en la primera jornada en Mónaco, donde jugaron con uno menos desde el minuto once por la expulsión de Èric Garcia, lo han ganado todo. Y siempre marcando tres o más goles. De ahí que Bruno Lage, técnico del Benfica, les considere uno de los favoritos para ganar la Champions. Cualquiera diría lo mismo si no estuviera intoxicado por el pasado pesimista blaugrana y la extraña trayectoria del equipo en la Liga.

Gran escenario

Lo hizo el Barça en el Bernabéu, lo hizo en la Supercopa también, goleó al Bayern en Montjuïc e incluso ganó en Dortmund, donde nadie lo había hecho desde noviembre de 2021 (trece partidos consecutivos sin caer en casa en la Champions).

Flick sufrió un ambiente hostil en Getafe / Valentí Enrich

Los blaugrana son el conjunto más goleador de la competición, con 21 tantos, ocho más que el Liverpool, fruto de su apuesta ofensiva sin condiciones. En segunda posición está, precisamente, el Borussia Dortmund, que ha marcado tres menos. El camino recorrido hasta le fecha por el Barça le convierte en el rival, junto al Liverpool, a batir. Y, sin embargo, la clasificación está tan apretada que falta el último empujón. Debe ser en Lisboa