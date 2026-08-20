Cuti Romero: "Veo a Julián Álvarez muy metido con el Atlético"

Julián Álaverez cada vez está más lejos del FC Barcelona. El futbolista parece haber asumido que no le quedará otro remedio que continuar en el Atlético de Madrid. Pese a manifestar durante el Mundial su deseo de marcharse, la entidad rojiblanca ha cerrado las puertas a una negociación y todo parece indicar que seguirá otra temporada más en el Metropolitano.

Aunque no fue convocado para el primer partido de Liga ante el Málaga, Diego Pablo Simeone considera a Julián Álvarez como uno más de la plantilla y desde la dirección del club, empezando por Miguel Ángel Gil Marín pasando por Mateu Alemany, han dado por zanjado el asunto.

Sus compañeros también observan a un Julián preparado para volver a defender la camiseta del conjunto colchonero, tal y como manifestó el Cuti Romero en su presentación como nuevo futbolista de la entidad.

El ex del Tottenham manifestó que "a Julián lo veo muy bien, desde que llegué hace unos días y lo veo como siempre". Romero añadió que la 'Araña' "es un chico con ganas de seguir haciendo goles y de divertir a la gente, lo veo muy metido y me pone muy contento”.

Julian Alvarez durante un entrenamiento / Europa Press

El Cuti Romero ha firmado hasta el 2031 en una operación que se eleva hasta los 40 millones de euros, 33 en fijos y 7 en variables. El argentino, de 28 años, también fue vinculado con el FC Barcelona ante la marcha de Ronald Araujo, pero finalmente el club blaugrana no ha activado ningún movimiento en la línea de zagueros. Tampoco la opción de Ayméric Laporte, como había sonado en jornadas anteriores.

Romero confía en lograr grandes éxitos en su etapa como jugador del Atlético de Madrid: “Se ha armado un grupo fantástico, un plantel con grandes jugadores y la mentalidad de conseguir algo. Los jugadores pasan por los clubs, pero dejar tu nombre sería lo más lindo. Queremos que cada partido sea una final y cuando acabemos la temporada podemos levantar algún trofeo”.

El Atlético de Madrid arrancó la Liga con una victoria ante el Málaga (2-0) y confía en que su nuevo proyecto sea exitoso de la mano de jugadores como el Cuti Romero y, sobre todo, un Julián Álvarez que se está despidiendo de su sueño de jugar en el FC Barcelona.