Cuti Romero quiere salir del Tottenham y apura sus opciones con el Barça

El Barça ha paralizado la contratación de un central en este momento de mercado priorizando absolutamente la llegada de un delantero centro. La gran inversión, si se puede, estará focalizada en el '9' el gran sueño es Julián Álvarez. En princpio, no habrá dinero para la llegada de un central, posición que Deco desearía reforzar pero que por ahora se queda sin fichaje salvo que haya alguna salida. El club blaugrana sí había preguntado por varios futbolistas de nivel en la posición y uno de ellos, el argentino Curi Romero, está apurando sus opciones de llegar al Camp Nou. Según 'Sportitalia', el internacional argentino ha comunicado al Tottenham que desea salir y su prioridad está en España, dónde Barça y Atlético se habían interesado por él.

Romero, que está jugando el Mundial con Argentina, quiere dar por finalizado su ciclo en la Premier League, y le gustaría encontrar acomodo en el Barça, aunque sabe que en estos momentos la operación está prácticamente descartada. Romero gusta mucho a Deco y a Hansi Flick y sería prioridad en el caso de poder acudir al mercado por un central, pero por ahora no va a haber más movimientos en esta zona.

El Barça cuenta con Cubarsí, Eric Garcia, Christensen, Araujo y Gerard Martín como centrales. Incluso, Koundé podría jugar en esa zona si fuera necesario durante la temporada, por lo que el overbooking es claro. La decisión de no firmar atrás partió de Hansi Flick, quien confía plenamente en Gerard Martín como central zurdo y quien ha dado el visto bueno a la continuidad de Christensen, futbolista que prácticamente no jugó el curso pasado a causa de una lesión.

La idea era colocar en el mercado a Ronald Araujo, aunque su nula participación en el Mundial por problemas físicos hace prácticamente inviable su salida. El futbolista uruguayo tampoco tiene intención de abandonar el Barça este verano a pesar de haber perdido protagonismo, por lo que la posición de central podría darse prácticamente por cerrada. Romero era la elección del Barça para suplir una salida por encima de Bastoni, que fue perdiendo enteros por el perfil que se estaba buscando.

El precio de salida de Romero, futbolista con el que el Tottenham cuenta, podría rondar los 60 millones de euros, algo que hace improbable que pueda moverse este mercado. El Atlético de Madrid está presionando para ficharle.