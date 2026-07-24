El Cuti Romero se le escapa al Barça

El Barça no renuncia a incorporar a un defensa dependiendo de los movimientos de mercado que se puedan suceder en las últimas semanas de verano. El club blaugrana siempre ha tenido claro que le vendría bien incorporar el perfil de un central con experiencia internacional que ejerciese de 'jefe' atrás emulando la figura de Íñigo Martínez. La prioridad ahora es la delantera, pero podría darse alguna salida en zona defensiva que abriría las puertas a esta incorporación. Los dos futbolistas deseados son Aymerich Laporte o el Cuti Romero, pero el argentino se le puede escapar al club blaugrana, ya que ha decidido no esperar y escuchar ofertas en el mercado.

Romero tiene claro que va a salir del Tottenham y ya lo ha pedido de forma interna al club londinense tras una temporada muy complicada. El equipo estuvo cerca de bajar, tuvo un rendimiento muy irregular y su lesión y posterior viaje a Argentina para recuperarse en la fase decisiva del curso sentaron muy mal al Tottenham y a sus aficionados. Las dos partes van a romper este verano siempre que haya un acuerdo favorable y el Barça ha estado muy atento a su situación.

Deco llegó a reunirse con sus agentes y el Cuti Romero pasó a ser la mejor alternativa en la posición de central, por delante de Bastoni. Pero dejaron claro que si no había salidas sería muy complicado afrontar la operación. Y, por ahora, no se han podido mover. Es por ello, que el entorno de Romero ha iniciado negociaciones con el Inter de Milán para sondear la opción de un traspaso. 'Sportitalia' ha informado que su agente, Ciro Palermo, se encuentra en estos momentos en Milán y se podría llegar a un acuerdo aunque la operación es complicada.

El Tottenham está demandando 50 millones de euros por el traspaso del Cuti Romero, una cantidad que al Barça también le pareció alta en su momento. Y en el Inter desean explorar diversos escenarios como la cesión con opción de compra obligatoria para el próximo 30 de junio. Romero ya habría dado el OK a su incorporación para regresar al fútbol italiano, dónde triunfó en las filas del Atalanta.

El Barça está informado de todos los movimientos, pero por ahora, no dará ningún paso. El club blaugrana también ha recibido el ofrecimiento de Laporte, que se ajustaría más a lo que está buscando el Barça en estos momentos. Pese a todo, el Cuti gusta y habrá que ver si lo pierden de forma definitiva.