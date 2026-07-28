El Cuti Romero se la juega por el Barça y congela su llegada al Inter

El Cuti Romero no se rinde y sigue teniendo como máxima prioridad su fichaje por el Barça. Según informa 'Sportitalia', el central argentino no ha acabado de dar el OK al Inter de Milán porque espera un último movimiento del club blaugrana para hacerse con sus servicios. El entorno de Romero ha estado en permanente contacto con la dirección deportiva del Barça en las últimas semanas y tienen el convencimiento de que podría haber movimientos de última hora en la defensa blaugrana en este mercado de fichajes. El Barça tiene a Romero en su lista, pero en su caso ya le ha advertido de que no dará un paso al frente si no sale alguno de los centrales o laterales que tiene en plantilla.

El Inter se reunió con el agente de Romero a finales de la semana pasada y le presentó una oferta por 4 temporadas. Con un salario algo inferior de lo que está percibiendo en el Tottenham, pero con más años por delante. La operación quedó congelada por parte del futbolista y tampoco hubo acuerdo de traspaso, ya que el club inglés estaba exigiendo 50 millones de euros por su venta, aunque quieren negociar. El Tottenham va a dar salida al internacional argentino e, incluso, comienza a ganar peso la hipótesis de afrontar una cesión con opción de compra si el futbolista sigue apretando para marcharse.

Ante la incertidumbre, el Inter ha decidido no esperar y, por el momento, ha llegado a un acuerdo con Stones, central que termina contrato con el Manchester City. Un claro aviso para Romero, ya que ahora solo le fichará si consigue colocar a Pavard en este mercado. Todo se ha paralizado porque Romero ha expresado su clara intención de esperar al Barça tras el interés que ha mostrado Deco por hacerse con sus servicios.

En el Barça ya no descartan un movimiento atrás. Y, en estos momentos, hay dos vías de actuación. O bien se fichará a un central de primer nivel si sale alguno de los centrales o laterales -Araujo o Koundé serían los elegidos- o se avanzaría en la vía de incorporar a un jugador con proyección y a poder ser con perfil zurdo. La carpeta de Salinas sigue sobre la mesa aunque el Barça no va a pagar los 16 millones de euros que exige el Racing para venderle. Hay otros nombres que se están analizando en estos momentos por si se debiera actuar. En el caso de que se produzca esa venta, Romero o Laporte entrarían al primer plano y se tomaría una decisión definitiva.

Lo que queda claro es que Romero está dispuesto a rebajarse el salario para que el Barça pudiera inscribirlo. Dará facilidades y el tiempo puede jugar a favor de los blaugrana, ya que el Tottenham necesita soltar lastre y el argentino debe incorporarse a la disciplina del equipo londinense a partir del próximo 10 de agosto.