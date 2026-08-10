El 'Cuti' Romero ya ha decidido entre Atlético de Madrid y Barça

Desde Argentina informan que Cristian 'Cuti' Romero ya ha tomado una decisión sobre su futuro deportivo. El central tenía sobre la mesa el interés de varios clubes, en especial de Atlético de Madrid, FC Barcelona, Inter de Milan y Arsenal. El medio 'Doble Amarilla' informa que el central se ha decantado, finalmente, por la oferta colchonera. El motivo, según señala esta misma información, es la insistencia del entrenador rojiblanco, el 'Cholo' Simeone, durante tres mercados consecutivos.

El Perfil Opta de Cristian Romero, ¿rumbo a LaLiga? / Perform

El Atlético de Madrid tenía las ideas muy claras con el 'Cuti' Romero, y más tras el buen Mundial jugado por el defensa del Tottenham. El Barça, por su parte, lo tenía también entre sus objetivos, aunque la preferencia es más por un perfil zurdo (como el de Aymeric Laporte o el de Álvaro Cortés, la apuesta que llega desde el filial) que acompañe a Pau Cubarsí, el indiscutible en el eje para Hansi Flick.

Las cifras que se barajan

En todo caso, el futbolista, según esta información, se muestra agradecido a los otros equipos que han mostrado interés por su situación. Cristian Romero, de 28 años, tiene contrato con el Tottenham Hotspur hasta 2029 y un valor de mercado de 50 millones de euros. El club londinense lo habría tasado con un precio de salida de 40 millones de euros, por debajo de los 30 que habría ofrecido Mateu Alemany en nombre del Atlético en una primera propuesta. El Inter está dispuesto a llegar a 35 'kilos'.

El 'Cuti' es un central totalmente consolidado que busca una nueva motivación después de haberse pasado cinco temporadas en los Spurs, y anteriormente, tres en el fútbol italiano (Genoa y Atalanta). Tras su última renovación el pasado mes de agosto, el cordobés tenía el visto bueno de su club de facilitarle una salida siempre y cuando llegara una oferta que colmara las pretensiones económicas de la entidad del norte de Londres.

Se intensifican las reuniones

La información firmada desde Argentina por Fernando Czyz señala que queda por definir el salario que percibiría el 'Cuti' en el Atlético y los bonus de la operación y que desde este mismo lunes se han intensificado entre los dos clubs y los agentes del futbolista.

Mientras, el jugador sigue en Córdoba de vacaciones y participando en diferentes actos, como la presentación de 'Q' Lokura' en la Plaza de la Música de su ciudad natal. Incluso subió al escenario para alegría de los allí presentes.