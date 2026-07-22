El Cuti Romero decide salir del Tottenham y espera al Barça

El Barça no cierra la puerta a realizar cambios en la defensa si las condiciones de mercado le son favorables en las próximas semanas. El club maneja los ofrecimientos de Aymerich Laporte y del Cuti Romero, quien verían con muy buenos ojos vestir la camiseta blaugrana. Según informa Fabrizio Romano, el defensa argentino ha decidido salir del Tottenham este verano y así lo habría comunicado ya al club londinense y está esperando propuestas interesantes. Su prioridad es fichar por el Barça, club que habló con él en la previa del Mundial, pero que necesitaría alguna salida atrás para avanzar en la operación. Romero también tiene el interés del Inter de Milán, aunque su salida tiene pinta a que se atrasará hasta el mes de agosto.

El Cuti Romero gusta mucho a la dirección deportiva del Barça y Hansi Flick, que acabaron priorizando su nombre por encima del de Bastoni. Hubo unas primeras conversaciones en Londres con sus agentes, pero el tema quedó paralizado ya que el Barça priorizó centrar su inversión en la parcela ofensiva con la llegada, hasta ahora, de Anthony Gordon y Adeyemi para los extremos. Falta ahora el fichaje fundamental de un delantero centro titular y, quizás, de un segundo delantero en el caso de que Ferran Torres abandone la entidad.

Hoy por hoy, el Barça no descarta también realizar un esfuerzo en la posición de central, pero el caso del Cuti Romero sí que requeriría de una salida sobre todo a nivel de salario ya que la operación podría ser económicamente alta. El Tottenham le abrirá la puerta, pero exige unos 50 millones de euros y parece improbable que el club blaugrana avance en esas condiciones si no se vende a algún defensor. La plantilla tiene ahora a cinco centrales tras la renovación de Christensen, pero puede pasar de todo. Romero estaría dispuesto a forzar una negociación a través de una cesión con opción de compra obligatoria, que sí podría valorarse. Esa es la vía que está intentando negociar el Inter de Milán, también muy interesado en incorporar al futbolista.

El caso de Laporte es distinto ya que su cláusula de rescisión es más baja y el club está estudiando su encaje a nivel salarial. Es un futbolista que también gusta mucho y que ha demostrado una compenetración bestial con Pau Cubarsí durante el Mundial. Se están dando pasos para avanzar y se considera una oportunidad de mercado muy interesante y que mejoraría el potencial defensivo del equipo. Su perfil zurdo le hace una pieza de más valor a pesar de que Flick confía mucho en la progresión de Gerard Martín en esa posición.

El Barça tiene claro también que la temporada es larga y que puede haber muchos cambios atrás. La idea es que Eric Garcia juegue muchos partidos como lateral derecho y habará que ver también el aguante físico de Christensen este curso, ya que el central danés acostumbra a tener problemas. Otro de los nombres en cuestión es Ronald Araujo, por quien el club escucharía ofertas, pero todo indica que el uruguayo no abrirá la puerta a una salida tras su última renovación con el Barça.