El Cuti Romero aprieta para salir cedido del Tottenham y prioriza al Barça

Comienza a darse mucho ruido entorno al CutI Romero, central que está completando un excelente Mundial con Argentina y que gusta mucho en el Barça por su contundencia y posicionamiento en defensa. El club blaugrana se ha reunido con sus agentes para posicionarse y no ha ido más allá ante el overbooking de centrales que hay en la plantilla, pero podrían dar el paso si se trata de una buena oportunidad de mercado. Y es que el argentino no está dispuesto a continuar en la Premier y está dispuesto a presionar para salir cedido con opción de compra. El Inter ya está estudiando esta vía para contratarlo y el Atlético de Madrid también. Es una operación difícil, pero el central priorizaría claramente jugar en el Barça.

Romero tiene claro que su ciclo en el Tottenham ha terminado. Ya firmó por el equipo londinense sin estar demasiado convencido y lo ha pasado especialmente mal esta última temporada con el coqueteo que tuvo el equipo con el descenso. Un año aciago, con muchas críticas del entorno y con un final polémico porque Romero se marchó a Argentina a recuperarse para el Mundial cuando el equipo se lo estaba jugando todo. Hay un divorcio evidente entre el futbolista y el club a pesar de que De Zerbi, su técnico, le quiere en su proyecto por la competitividad que da el defensor.

El Tottenham es un club vendedor...y también comprador. Lleva ya gastados más de 200 millones de euros en el mercado y quiere recuperar parte de la inversión. Y ya ha firmado a dos centrales, Van Hecke, del Brighton, por 60 millones y Senesi, con la carta de libertad. Tiene en estos momentos a ocho marcadores en la plantilla, por lo que al menos dos deberían salir. Y el Cuti Romero desea aprovechar el momento para forzar su salida.

El 'Corriere dello Sport' explica que el Inter ya se ha puesto en contacto con el Tottenham para fichar a dos de su jugadores. La prioridad es el lateral Djed Spence, que debería cubrir la baja de Dumfries, fichado por el Madrid, pero en las conversaciones ha surgido el nombre de Romero. El club italiano se ha mostrado abierto a firmar al futbolista siempre que sea a través de una cesión con opción de compra. Y se está estudiando el tema.

El Barça no tiene como prioridad firmar a un central, aunque tanto Flick como Deco no verían mal esa posibilidad si surge una opción interesante en el mercado. Romero gusta, pero la información que baraja el club es que el Tottenham pide unos 50 millones de euros por el traspaso, aunque son negociables. Es una cifra demasiado alta si no saliera ningún defensa de la plantilla. La inversión va a ser para la delantera y para Joao Cancelo, por lo que en principio no se firmaría nadie más atrás. Otra cosa sería que se abriera la opción de una cesión, lo que dejaría el tema como muy interesante para el club blaugrana. Y, además, una posible incorporación sí que podría forzar a algún central a forzar su salida del Barça dejando dinero en caja. Queda más de un mes por delante en el mercado y pueden pasar muchas cosas, ya que Laporte, del Athletic, también habría sido ofrecido.