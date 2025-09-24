El curioso parentesco de Coque Malla con una leyenda del Real Oviedo (y de pasado azulgrana)

El Barça regresa este jueves a Oviedo, una ciudad que ha estado 24 años sin fútbol de Primera División: más de dos décadas lejos de la elite dan para muchas historias y para que aficionados y seguidores -en este caso del club asturiano- acumulen en un baúl sus vivencias e historias futbolísticas, muchas veces eclipsadas hasta que un equipo como el Barça aterriza en la ciudad.

Es el caso de un cantante madrileño muy vinculado a Asturias: Coque Malla, inolvidable cantante de Los Ronaldos, grupo activo durante los años ochenta y noventa, fue uno de los artistas que participaron en las recién concluidas fiestas de San Mateo de Oviedo.

Poco antes de su concierto, Coque Malla concedió una entrevista a 'La Nueva España', de Prensa Ibérica. Hacía pocos días que Mikel Erentxun, ex Duncan Dhu, había seducido al público ovetense con un gesto habitual en los cantantes, salir al escenario con la camiseta del equipo local, en este caso el Real Oviedo.

"Mi hijo va todos los días al colegio con la equipación del Oviedo y yo soy nieto político de 'Herrerita'. Chúpate esa, Mikel Erentxun", contó Malla en su entrevista con el diario asturiano.

Una confesión curiosa. Resulta que Coque Malla se casó en julio de 2022 con Macarena Cabo, guionista de televisión nacida en Avilés. "Pues contra todo pronóstico... di el sí. Por fin soy el marido de la bruja espacial", dijo el cantante en aquel momento.

Su esposa pertenece a una familia de enorme tradición futbolística: Macarena Cabo es nieta, como desveló el propio Coque, de Eduardo Herrero Bueno, 'Herrerita', (1914-1991), una auténtica leyenda del Real Oviedo.

'Herrerita', junto a su hijo, Chus Herrera / Real Oviedo

No en vano 'Herrerita' sigue siendo el máximo goleador del Real Oviedo en Primera división, con 114 tantos. Nacido en Gijón, dio sus primeros pasos en la playa de San Lorenzo y años después firmó por el Sporting junto a su hermano Ramón, siete años mayor y apodado 'el sabio'. Para distinguirlos, a Eduardo lo llamaron 'Herrerita', como explican Lalo Covisa y Francisco González Álvarez-Buylla en la biografía del jugador, “La leyenda azul”.

Tras dos años en el Sporting, varios equipos, entre ellos el Barça, Atlético y Oviedo, hicieron público su interés por él, recalando finalmente en el Oviedo, que le ofreció mejores condiciones económicas que el Sporting y, además, le brindó la posibilidad de debutar en Primera sin alejarse de su casa. Pasó a ser profesional en el verano de 1933: 30.000 pesetas en concepto de ficha y 750 de sueldo mensual.

En el Oviedo destacó como interior izquierdo tres temporadas: desde la 1933-34 a la 1935-36. Debutó en Primera goleando al Barça 7-3 en el viejo estadio de Buenavista y anotando dos goles al equipo azulgrana en dos minutos (33 y 35). Formó parte de la famosa 'delantera eléctrica' junto a Casuco, Gallard, Lángara y Emilín y durante la guerra civil vivió una odisea.

Estuvo preso y después fue soldado republicano. Participó en el frente de Cangas de Onís y se fugó. Y cuando Gijón cayó en poder del ejército sublevado se incorporó al bando franquista por mediación de uno de sus cuñados. Volvió al frente y tomó parte en la Batalla del Ebro (1938).

La guerra dejó el estadio del Oviedo inutilizable (dos trincheras y la tribuna destruida) y la Federación Española eximió al Oviedo de participar en la temporada 1939-40, reservándole la plaza para el curso siguiente.

Esa circunstancia provocó que 'Herrerita' recalase en el Barça: aterrizó en Les Corts a cambio de 10.000 pesetas en concepto de ficha, más otras 1.000 mensuales junto a Emilio García, 'Emilín', amigo y compañero del Oviedo con el que compartía el ala izquierda del ataque.

En la prensa catalana se leyó que 'Herrerita' era “el mejor interior izquierdo del fútbol español del momento” porque “sigue siendo el jugador que dribla, pasa, se desmarca y remata con facilidad y dureza”.

Y en la prensa madrileña (“El Alcázar”) se dijo que “es el alma, conductor y hasta rematador, cosa que no hacía en tiempos ovetenses en donde hacía su juego fino, precioso. Hoy lo hace más recio, más profundo”.

Con el Barça no ganó ningún título, pero evitó que el equipo pasara por una promoción. Ni 'Herrerita' ni 'Emilín' jugaron la Copa y finalizada la Liga, regresaron a Oviedo. El Barça no pudo satisfacer un punto del acuerdo y tuvo que abonar 5.000 pesetas por cancelar el amistoso que había pactado con el conjunto asturiano en Buenavista. Herrerita, de nuevo en el Oviedo, jugó diez temporadas.

Adiós al fútbol

Disputó su último encuentro con el Oviedo el 2 de julio de 1950, de promoción y a partido único contra el Murcia. Lo perdió 2-0. El Oviedo lo declaró transferible y decidió colgar las botas. Sin embargo, animado por 'Emilín', enrolado en el Sporting desde la temporada 1948-49, decidió volver al Gijón a partir de enero 1951, jugando hasta febrero (5 partidos y 3 goles) y hasta su adiós final, el 18 de febrero de 1951 en un Orensana-Gijón (4-2) con un doblete.

Fallecido en Oviedo el 15 de agosto de 1991, a los 77 años, víctima de una parada cardiorrespiratoria y metástasis ósea, 'Herrerita' tuvo tres hijos futbolistas: Jesús —Chus—, Eduardo (el mayor) y José Luis (el cuarto) también fueron profesionales. El primero, que iba camino de emularlo, jugó en el Oviedo (1956-58), Real Madrid (1958-61) y Real Sociedad (1961-62), pero falleció con solo 24 años (en octubre de 1962) víctima de un cáncer. El segundo y el tercero lo hicieron en el Oviedo (1956-57 y 1965-66 respectivamente).