El curioso 'modus operandi' de Flick con sus alineaciones

Cada entrenador tiene su forma peculiar de preparar los partidos y de motivar a sus jugadores. Una de las cosas más importantes a largo de la semana para los futbolistas es saber si estarán o no en el once titular y eso les genera una enorme intranquilidad cuando se va acercando el partido.

Muchos de los entrenadores optan por la línea fácil y más habitual. Lo convencional es explicar en la charla técnica quién va a jugar de inicio en el partido que se jugará un par de horas después. Ahí se delatan los titulares y se explican las líneas maestras con las que se ha preparado el partido.

Sin embargo, Flick tiene su forma peculiar de anunciar la titularidad a sus jugadores. No espera la charla técnica previa, sino que va individualmente avisando a algunos futbolistas de que ellos van a jugar ese partido.

Lo hace en casos especiales o cuando quiere motivar y mentalizar a algún jugador para un partido especial. Normalmente aprovecha la concentración en el hotel para acercarse algunos y decirles que van a jugar desde el inicio ese choque, mentalizándoles de la importancia del mismo y de su participación. Otras veces incluso lo hace el día anterior, advirtiendo de que estén listos o de que han descansado en el partido previo para jugar en el siguiente.

Casi siempre los jugadores lo saben porque casi siempre lo que probó en la semana lo puso luego en práctica. Con esta táctica Flick mentaliza a los jugadores de lo que quiere en ese partido y el porqué les alinea. Y. además evita filtraciones porque casi nadie sabe realmente quién va a acompañarle.

Es una técnica curiosa que algunos entrenadores también practican, pero que Flick implementó en el Barcelona desde el primer momento.