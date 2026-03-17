La curiosa superstición de Flick con los penaltis

Hansi Flick ya ha sido cazado en muchos partidos mirando al suelo cuando lanzan los penaltis. Ya sea a favor del Barça o en contra. Es una superstición que viene de tiempo y que mantiene desde que es entrenador blaugrana. El entrenador fue sincero cuando explicó que no puede mirar las penas máximas a causa de la tensión y la importancia de los partidos: "No los miro nunca y me funciona. Puedo ver la repetición en el iPad, pero no miro ni las tandas de penalti ni nada en el caso que hubieran".

Flick no quiso aclarar de dónde le viene esta manía, pero aseguró que en el futuro que le queda en los banquillos va a seguir igual: "Es una cosa mía desde siempre. No miro. Dicen que es toc, pero soy así. No me gusta ver cómo chutan los penaltis. Es una sensación fantástica cuando los fans gritan y me entero así de lo que ha pasado".

El entrenador blaugrana vive los partidos con máxima intensidad y suele celebrar mucho los goles, así como que muestra mucha expresividad en faltas y acciones que son claras y que el árbitro no comparte sobre el terreno de juego. Tiene un carácter temperamental. Lo que sí comentó es que celebra los goles de penalti como los demás ya que tienen el mismo valor. Lo único es que no puede mirarlos en directo bajo ningún concepto.

Eso sí, Flick espera no tener que llegar a la tanda de penaltis ante el Newcastle para pasar a los cuartos de final de la Champions. Cree que su equipo tiene argumentos para solventar el encuentro antes de la finalización y así no pasarlo tan mal como lo pasa desde el banquillo cuando se lanza desde los once metros.