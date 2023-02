La curiosa respuesta de Xavi sobre Pablo Torre

El técnico egarense habló sobre el momento que vive el futbolista cántabro en el Barça "Está preparado y tiene que estarlo porque el equipo le puede necesitar en cualquier momento", aseguró

Pablo Torre no juega con el Barça desde el pasado 19 de enero ante el Ceuta (0-5) en la Copa del Rey. Disputó los primeros 45 minutos y fue sustituido en el descanso por Gavi. Ante las bajas en la medular por lesión (Pedri y Busquets) y sanción (Gavi en Europa League), le preguntaron a Xavi Hernández en rueda de prensa si ha llegado el momento de Pablo Torre.

"Todos tienen que estar preparados para salir", respondió rápidamente. Sin embargo, pese a ser preguntado por el ex del Racing de Santander, habló más sobre uno de sus compañeros, Franck Kessie.

"Mira Kessie, ha sabido esperar y tener paciencia, sin ninguna mala cara", explicaba. "Ha ido entrenando y ahora es su momento. Es un ejemplo extraordinario", terminaba sobre el ex del Milán que suma tres titularidades consecutivas (Manchester United, Villarreal y Sevilla).

El de Soto de La Marina suma solo 213 minutos repartidos en seis partidos y aún no ha podido demostrar su calidad. "Está preparado y tiene que estarlo porque el equipo le puede necesitar en cualquier momento. No es fácil porque tiene una gran competencia. Esto es fútbol, hay mucha gente que no juega", declaraba sobre Pablo Torre.

Sobre una posible similitud con Pedri en el estilo de juego, Xavi lo tiene claro. "Es más un mediapunta, no tan centrocampista como Pedri, Gavi, Frenkie o Kessie. Marca la diferencia cerca del área".