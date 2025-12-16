La curiosa manía del entrenador del Guadalajara Pere Martí que mantendrá contra el Barça

El Guadalajara ya tiene todo preparado para la cita histórica de este martes a las 21 horas. Los castellanomanchegos, que reciben al FC Barcelona en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, han aumentado la capacidad de su estadio hasta los 8.500 espectadores. Por su parte, Pere Martí, entrenador del humilde club alcarreño, ha desvelado que lucirá un atuendo especial para la ocasión.

El preparador castellonense, que jugó como profesional en el Villarreal, Málaga o Elche, entre otros, tiene muchas manías, aunque la más 'extraña' es que usa los mismos calzoncillos para todos los partidos de la temporada. "Era una manía que ya tenía como jugador. Escojo los calzoncillos a principio de temporada. En función de cómo vaya, los gasto, los cambio o, si las cosas van bien, los mantengo", declaró el técnico del Guadalajara a 'TV3'.

Pere Martí, que ya se midió al Barça como futbolista en 2003, espera que su elección de calzoncillos le dé suerte para el encuentro de este martes, donde el Guadalajara vivirá uno de los partidos más especiales de su historia. Aunque en liga el equipo está en la decimoséptima posición, en zona de descenso, este encuentro les sirve para desconectar y, por qué no, para tratar de sorprender al Barça, que no cae en primera ronda copera desde 2004.

El técnico castellonense aterrizó en el club castellanomanchego en 2024, tras su paso previo por el Lleida Esportiu. Con el Dépor cuajó una temporada brillante en Segunda Federación, en la que estuvo 217 días sin perder, sumó 74 puntos y solo encajó 15 goles, unos números que lo llevaron al ascenso a Primera RFEF, donde el club se encuentra ahora mismo.