La curiosa historia de Marcos Senesi y el Barça: un interés que viene de lejos

Pasan los años pero algunos nombres se repiten en la agenda futbolística del Barça. Es el caso de Marcos Senesi, un central argentino que a sus 28 años ha alcanzado la plenitud futbolística que se intuía cuando empezó a despuntar en las inferiores de San Lorenzo. Tras madurar en sus diferentes experiencias europeas, Senesi vuelve a convertirse en un futbolista codiciado.

Desde Argentina se insiste en que Marcos Senesi no tiene voluntad alguna de prorrogar su contrato con el Bournemouth. De ser así, el central zurdo estaría en condiciones de llegar libre al mercado de verano, convirtiéndose en toda una ganga para aquellos clubes que busquen un defensa experimentado a coste cero.

Este es el caso del Barça. Tras los últimos movimientos internos en la plantilla azulgrana, es público y notorio que tanto Deco como Hansi Flick están atentos al mercado en busca de algún perfil de primer nivel que pueda sofocar los desequilibrios en defensa y que, por supuesto, no implique un desembolso importante en forma de traspaso.

En estos días previos a la apertura del mercado invernal, ya se ha adelantado que tanto Barça como Juventus, en primera instancia, son dos de los clubes especialmente interesados en la figura de Senesi. A ellos también habría que añadir el Atlético de Madrid y, en las últimas horas, incluso el Chelsea.

En los próximos días está prevista una cumbre entre Deco y Flick para abordar la lista de alternativas que el mercado plantea y marcar una hoja de ruta para valorar la necesidad de concretar una posible cesión en enero o bien reservar músculo para el mercado veraniego.

Carpeta conocida

Marcos Senesi es un de estos casos atípicos que de forma periódica se suceden en el fútbol de elite. En la presente temporada, el argentino ha experimentado un salto cualitativo importante en su rendimiento en el Bournemouth, convirtiéndose en una pieza fundamental para un conjunto que tras vender a varios de sus cracks en verano ahora pelea por eludir la zona de peligro en la Premier.

La explosión de Senesi no solo le ha llevado a acaparar titulares en Inglaterra sino que le ha valido entrar en la lista de alternativas que baraja Scaloni de cara a la selección de Argentina en el Mundial. Un reconocimiento brutal que ha revalorizado la figura de un jugador que este verano puede convertirse en agente libre.

Deco le observa y tiene su carpeta sobre la mesa, aunque no es la primera vez que figura en los despachos del área deportiva. En otoño de 2018, Marcos Senesi ya estaba llamado a protagonizar uno de los grandes saltos del fútbol argentino a Europa. Desde SPORT nos hicimos eco del interés del Barça por ver en directo a la entonces promesa argentina.

Marcos Senesi ya llamó la atención del Barça en su etapa en San Lorenzo / Matías Napoli / EFE

Bajo la dirección de Pep Segura, y tras la etapa de Robert Fernández, el tándem formado por Abidal y Planes -sin olvidar a André Cury y su control sobre el fútbol latinoamericano- realizó un exhaustivo peinado del fútbol argentino en el transcurso de varias fechas de la Copa Libertadores. El nombre de Marcos Senesi estaba marcado en mayúsculas después que estuviera asentado en el once inicial de San Lorenzo y, además, fuera el capitán de Argentina sub21.

Con Vermaelen muy castigado a nivel físico y Piqué acumulando años, el Barça ordenó un seguimiento, pero jamás se concretó ningún tipo de operación de futuro. Fue el Feyenoord holandés quien meses más tarde arriesgó, apostó por Senesi, lo hizo crecer y, posteriormente, selló un jugoso traspaso al Bournemouth por más de 12 millones de euros.

Pep Segura y su equipo de trabajo no dieron el paso. Ahora, siete años después, Deco tiene otra oportunidad de atar al argentino.