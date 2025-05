La curiosa cláusula en algunos contratos en el Barça

En los contratos de los futbolistas de élite se suelen incluir, en una incabable letra pequeña, condicionantes y actividades que el jugador no puede llevar a cabo bajo amenaza de una sanción por parte del club. No hay que irse a Barça o a entidades de primera fila, sino que clubes de Primera RFEF también suelen reflejar en la vinculación con los futbolistas que no pueden montar en bici, ir en moto o practicar deportes de riesgo como esquí, snow, tirarse en paracaídas y un larguísimo y exótico etcétera.

Los clubes deben garanitzarse una protección o un blindaje en caso de negligencia o de ponerse en riesgo el futbolista realizando por su cuenta actividades que implican un porcentaje de peligrosidad. Cómo olvidar el caso de Manuel Neuer, que se rompió los cruzados esquiando y se perdió más de medio año de temporada con el Bayern. En aquella ocasión no trascendió si el Bayern impuso sanción o no al portero, pero por contrato podría haberlo hecho.

LIMITACIONES LÓGICAS

También, lógicamente, en el seno del Barça se incluyen en las largas redacciones de los contratos de fichajes y renovaciones esos condicionantes. Incluso en las contrataciones para el Barça Atlètic. El jugador es consciente de que no puede ir en moto ni practicar deportes de riesgo.

Pero luego, según ha podido saber SPORT, los propios futbolistas a menudo ponen por voluntad propia y por contrato algunas actividades que no quieren llevar a cabo. Pensando en posibles acciones de promoción, publicitarias, etcétera. Por ejemplo, subirse a un helicóptero.

Hay jugadores de la primera plantilla que tienen vértigo y que, por contrato, pidieron incluir no realizar promociones ni viajes fuera de los estrictamente necesarios para desplazarse a los partidos. Con los vuelos chárter correspondientes y ya.

Cabe recordar que el Barça ha cerrado recientemente un acuerdo con una empresa especializada en 'tours' en helicóptero por Barcelona y cercanías. El club, mediante un acuerdo con el Museu, ofrece una experiencia aérea 100% azulgrana pasando por Montjuïc, el Spotify Camp Nou y la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Y a la hora de plantear una posible acción de marketing con futbolistas han aparecido esos condicionantes.

En cualquier caso, no deja de ser una anécdota y uno de los múltiples asteriscos que incluyen los contratos de los futbolistas de élite, ya sean impuestos por los clubes o por los jugadores.