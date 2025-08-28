Se cumple el deseo de Laporta

El FC Barcelona ya conoce a sus rivales en la Champions League 2025/26 y, entre ellos, está el Paris Saint-Germain, vigente campeón de Europa. El sorteo celebrado este jueves en Mónaco ha emparejado a azulgranas y parisinos en un choque de máxima expectación que, de alguna forma, Joan Laporta había anticipado este mismo verano.

En una entrevista concedida a 'CNN', el presidente del Barça ya situó al PSG como el gran rival soñado, el duelo que el fútbol europeo necesitaba. “El PSG lo hizo muy bien la temporada pasada. Ganaron la Liga de Campeones, la Liga de Francia y al mismo tiempo ofrecieron un buen fútbol con un muy buen entrenador, muy buenos jugadores y muy buen equipo. Desafortunadamente, no pudimos jugar contra ellos, pero creo que fuimos los dos equipos más competitivos y los dos equipos en mejor forma en el fútbol la temporada pasada. Esperamos poder jugar contra ellos esta temporada para saber cuál es el mejor”, subrayó el dirigente.

Laporta no dudó en situar al Barça y PSG por encima del resto de clubes europeos, aunque matizó que “hay que respetar a todos los otros clubes, porque tal vez aparezca otro que juegue un buen fútbol esta temporada”. Pese a ello, insistió en que “en términos de fútbol, todos los que gustan de este deporte dijeron la pasada temporada que el Barça y el PSG eran los equipos en mejor forma y que ofrecieron el mejor fútbol del mundo”.

El presidente azulgrana llegó incluso a lamentar que la esperada final no pudiera darse en la final de la Champions, donde ambos se quedaron a un solo paso de enfrentarse por el título. “Desafortunadamente, no pudimos jugar la final contra ellos en la Champions ni estar en el Mundial de Clubes. Espero que se pueda dar la oportunidad la próxima temporada”, deseó entonces.

Ahora, apenas un mes después de aquella entrevista, el deseo de Laporta se convierte en realidad. Barça y PSG se verán las caras en la fase de liga de la Champions League en un enfrentamiento que todavía, eso sí, no se sabe si se disputará en el Spotify Camp Nou o en Montjuïc. Lo que sí es seguro es que será con el Barça como local.

La 'nueva' Champions, del agrado de Laporta

El propio Laporta también valoró el nuevo formato estrenado la pasada campaña y quiso destacar el papel de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. “Agradezco a Aleksander Ceferin por organizar un formato que mejora la competición. Ceferin es un hombre capaz, que conoce el fútbol, y creo que también lo disfruta con esta competición. Y también estoy seguro de que le gustaría ver en televisión o personalmente un partido como el de PSG contra el Barça o el Barça contra el PSG”, concluyó el presidente.