¡Cumbre para la renovación de Hamza Abdelkarim!

Las buenas noticias en el Barça no paran. Después de un mercado muy completo, en el que el club ha conseguido reforzar diferentes posiciones con futbolistas de garantías, la dirección deportiva ya trabaja intensamente en la renovación de Hamza Abdelkarim, una de las grandes revelaciones de este inicio de temporada.

Según ha podido saber SPORT, el Barça se reunió anteayer en la Ciutat Esportiva con Christian Emile, representante del delantero egipcio, para empezar a trazar las bases de su nuevo contrato. Las conversaciones avanzan por muy buen camino y existe un convencimiento total en el club sobre la necesidad de mejorar las condiciones del futbolista.

La principal cuestión está clara. Hamza tiene actualmente una cláusula de rescisión de 15 millones de euros y el Barça quiere elevarla hasta los 150 millones. Una diferencia considerable que responde al crecimiento inmediato del delantero y a la voluntad de proteger a un futbolista que internamente consideran uno de los grandes aciertos recientes del departamento de ‘scouting’.

El Barça quiere proteger a Hamza

El egipcio llegó procedente del Al Ahly por apenas 1,5 millones de euros, una cantidad muy reducida teniendo en cuenta el rendimiento que ha ofrecido desde el primer momento. Hamza terminó la pretemporada como máximo goleador del Barça con cuatro tantos y su impacto sorprendió incluso dentro del propio club.

Precisamente por ello, la dirección deportiva no quiere correr riesgos. La experiencia reciente con Dro, que terminó marchándose después de abonar una cláusula de seis millones, está muy presente y el Barça entiende que los 15 millones actuales de Hamza son una cantidad demasiado accesible si mantiene esta progresión. De ahí la rapidez con la que el club azulgrana ha comenzado a trabajar con Christian Emile para cerrar cuanto antes un nuevo acuerdo.

Hamza es un goleador de gran futuro / Dani Barbeito

En el club están encantados también con su comportamiento. Quienes conviven diariamente con Hamza destacan su carácter tranquilo fuera del campo y la personalidad que demuestra cuando juega. Siempre está dispuesto a trabajar, mantiene una buena actitud y se ha puesto desde el primer día a disposición de Hansi Flick para ayudar donde sea necesario.

Su adaptación a Barcelona también está siendo muy positiva. Procedente de un entorno y una cultura diferentes, Hamza ha ido encontrando rápidamente su sitio y vive cerca de la Ciutat Esportiva, completamente centrado en el fútbol y en continuar creciendo. No es un jugador al que le guste llamar demasiado la atención fuera del campo. Prefiere hacerlo donde realmente importa.

Y ahí ya lo está consiguiendo. El Barça apostó 1,5 millones por Hamza y apenas unos meses después ya trabaja para blindarlo con una cláusula de 150 millones. Las negociaciones van viento en popa y el club quiere que uno de los grandes aciertos de su planificación quede protegido cuanto antes.