¡Cumbre para la renovación de Christensen por el Barça!

El Barça sigue en busca de un plan de renovaciones estratégicas que permitan mejorar el FairPlay financiero. Precisamente ayer salió publicado el límite salarial de LaLiga, que ha permitido elevar el límite del club azulgrana de 351,284 a 432,807 millones de euros. Buenas noticias para un Barça que, pese a seguir excedido, ha mejorado notablemente su situación. En el club consideran que parte del camino para estabilizar las cuentas pasa por renovar a ciertos futbolistas. La renovación de Frenkie de Jong fue un paso importante en esa dirección y ahora la idea es repetir una fórmula similar con Andreas Christensen.

Así pues, según ha podido saber SPORT, esta misma mañana se ha producido una reunión entre el agente de Simon Oliveira, representante del central danés de la agencia 'KIN Partners', y Deco. El director deportivo azulgrana lleva tiempo valorando la posibilidad de ampliar el contrato del defensa por una temporada más y hoy así se lo ha transmitido al agente.

La operación tiene una doble lectura. Por un lado, permitiría repartir su ficha de otra manera y liberar masa salarial, algo clave para seguir encajando dentro de las normas económicas de LaLiga. Por otro, en el área deportiva mantienen plena confianza en el rendimiento del central. Aunque las lesiones le han impedido tener continuidad en los dos últimos años, cuando ha estado disponible siempre ha ofrecido un nivel fiable, con una versión muy sólida en defensa y buena salida de balón.

Este tipo de movimientos permiten al Barça seguir ajustando sus cuentas sin tener que recurrir a la temida “venta dolorosa” de algún jugador importante en el esquema de Hansi Flick. La jornada en Barcelona, de hecho, ha empezado con reuniones en los despachos apenas un día después de un gran partido ante el Atlético de Madrid. No se pudo completar la remontada, pero el equipo dejó una imagen competitiva que levantó a todo el Spotify Camp Nou, que despidió a los jugadores en pie tras rozar una gesta que estuvo a solo un gol de hacerse realidad.

Las lesiones condicionan un central de rendimiento inmediato

Desde su llegada, Christensen se ha mostrado como un central de rendimiento inmediato pero con una tendencia preocupante a sufrir lesiones. Excepto la temporada 2022/23, en la que fue una pieza decisiva en el Barça de Xavi, ha tenido que lidiar con un carruel de lesiones: Tendón de Aquiles, espalda, bíceps femoral y ahora rodilla.

Durante el pasado verano, el Barça llegó a valorar la posibilidad de abrirle la puerta, en el contexto de las necesidades económicas del club. Sin embargo, ni Christensen quiso marcharse ni el cuerpo técnico presionó para facilitar su salida, conscientes de que se trata de un futbolista muy apreciado a nivel deportivo. Deco avisó que seguramente saldría un central pero en lugar de Christensen el que terminó salinedo, contra pronóstico, fue Iñigo Martínez.

Ahora, con el futbolista recuperándose de una lesión de larga duración, el club sigue teniendo en mente renovar el contrato del danés y así se lo ha hecho saber esta mañana. Las partes no han cerrado aún ningún acuerdo inmediato pero ya ha sido una primera toma de contacto para conocer las intenciones del futbolista.