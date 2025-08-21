Cumbre Rafa Yuste-Arabia Saudí

El final del mercado de fichajes siempre trae movimientos de futbolistas, pero en el Barça también se mueven los despachos. En el día de hoy, una delegación saudí se ha desplazado a Barcelona para reunirse con Rafa Yuste, vicepresidente primero y responsable del área deportiva azulgrana. La cumbre, que ha durado alrededor de una hora, tenía como objetivo reiterar la oferta en firme que existe desde Arabia para incorporar a Yuste a un proyecto de alto nivel en el fútbol del país. El interés del Al-Nassr por el dirigente catalán sigue sobre la mesa, aunque la interlocución en esta ocasión corrió a cargo de representantes saudíes.

Pese al inicio de LaLiga, el vicepresidente del Barça sigue mantiene la propuesta árabe encima de la mesa. El equipo árabe se ha hecho eco del gran trabajo del directivo y parece estar muy convencido de hacerse con sus servicios. La decisión no está cerrada y dependerá de cómo evolucionen las conversaciones con el ejecutivo catalán que, lógicamente, lleva varias semanas valorando si aceptar o no atraído por una propuesta económica elevada. Cabe destacar que, al ser miembro de la junta directiva, Yuste no percibe actualmente ningún salario por parte del club, lo que la hace aún más atractiva.

La reunión se produjo esta mañana y fue breve, ya que el dirigente tenía previsto asistir poco después a la firma de la renovación de Jules Koundé cumpliendo con sus funciones de vicepresidente deportivo.

En caso de que Yuste decidiera abandonar el Barça, uno de los nombres mejor situados para ocupar su cargo es el de Joan Soler, directivo con buena sintonía con Joan Laporta y experiencia en gestión. Sin embargo, desde el club insisten en que la salida del vicepresidente no está confirmada y que, por ahora, sigue plenamente al frente de sus funciones, por lo que se trata de una mera especulación sin mucho fundamento por ahora.

El interés procedente de Arabia Saudí encaja en la estrategia del fútbol del país por reforzar no solo sus plantillas con fichajes de renombre, sino también sus estructuras directivas con figuras de peso en Europa como lo es Yuste en el Barça, siendo una figura destacada en los despachos. El futuro inmediato de Rafa queda, por lo tanto, en el aire, pendiente de una decisión que podría tener impacto directo en la organización interna del Barça.