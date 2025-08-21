Cumbre de mercado definitiva en el Barça con decisiones importantes

El Barça ya ha cerrado la planificación prevista de aquí al final del mercado con unas decisiones consensuadas y que acabarán de perfilar la plantilla actual. El club blaugrana prevé movimientos en cuanto a salidas y no se contempla un fichaje de última hora ya que el único objetivo es inscribir a los futbolistas que no tienen dorsal. El presidente, Joan Laporta, comió con el director deporitvo, Deco, y el área deportiva para analizar todos los escenarios y tomar las última s decisiones. Quedan diez días para finiquitar un mercado que, una vez más, ha sido muy complicado.

La dirección deportiva, en consenso con Hansi Flick, ha preparado los últimos movimientos que puedan darse en los próximos días y le comunicó a Laporta su hoja de ruta. Y todo está centrado a intentar llegar a la regla del 1:1 a partir del próximo de enero. No para fichar, pero si para poder operar con normalidad a partir de ahora. Se han hecho muchos esfuerzos, pero podría quedar una última salida en forma de traspaso, que ayudaría mucho.

Deco y su equipo de trabajo están plenamente centrados ahora en el tema de las inscripciones y el objetivo ahora es poder darle dorsal a Gerard Martín antes del partido del sábado ante el Levante. Para ello se debería llegar a un acuerdo de rescisión con Oriol Romeu, que se está dilatando porque el futbolista también negocia con su nuevo destino. El Barça sabe que deberá indemnizar al futbolista por su último año de contrato y esperan llegar a tiempo de formalizar el acuerdo definitivo.

A partir de ahí, la dirección deportiva cree que tiene bien encarriladas las salidas de Iñaki Peña y Héctor Fort. El primero renovará por uno o dos años más para salir cedido y también se está a la espera de que los equipos que lo quieren tengan espacio salarial para formalizar el fichaje. En cuanto a Héctor Fort, todo indica que está esperando al Mallorca, aunque el Como también podría entrar en liza con una cesión de última hora. Estas salidas permitirían las inscripciones de Szczesny, Bardhji y Marc Bernal, con quien se tiene la idea de darle dorsal de primer equipo si se puede.

El gran golpe estaría en una venta millonaria final y todo apunta a Marc Casadó. El club no le forzará a nada, pero la próxima semana sí que se le explicará claramente su situación y las ofertas que podría barajar el club para una salida que dejaría más de 30 millones de euros a las arcas del club. La dirección deportiva está satisfecha con él, pero entienden que es una situación de mercado propicia para venderle si él está de acuerdo. Sino, todo se analizará de nuevo a partir del mes de enero.

En cuanto a fichajes, no habrá movimientos inesperados. Hansi Flick está muy contento con la plantilla actual y tiene dobladas todas las posiciones con futbolistas de calidad. La idea es seguir así hasta el mes de enero y analizar el funcionamiento de todas las líneas durante el primer tramo de la temporada. En el caso de que haya lesiones o se detecte alguna anomalía, el Barça intervendría en enero fichando algún jugador.

La idea inicial de Deco era traer a un central-lateral joven para el filial que entrara ahora en dinámica de primer equipo, pero por ahora las opciones que hay encima de la mesa no acaban de convencer. Es probable que sí pueda llegar esa pieza, pero no será un dispendio importante.

Si el Barça regresa al 1:1, en enero sí habría la posibilidad de avanzar alguna operación importante en función de las necesidades y se trabajará a partir de ahora. Tanto Laporta como Deco y Flick creen que se han cumplido los objetivos en este mercado y que pasaban por dos fichajes estratégicos -Rashford y Joan Garcia- para mejorar el nivel de la plantilla. La idea es luchar por todos los títulos.

Y es que en el Barça están muy satisfechos del trabajo realizado por Deco y los ingresos que ha podido conseguir en unos meses muy duros. La guinda al pastel sería esa gran venta que se ha buscado este verano siempre que el equipo pudiera asumirla. Quedan diez días para lograr los últimos objetivos y poder tener a todos inscritos. Pinta que será que sí.